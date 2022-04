Tuchel hofft auf "großen Schub"

FIRO/FIRO/SID/Jean Catuffe

Tuchel trotz Königsklasse-Aus optimistisch

Teammanager Thomas Tuchel vom FC Chelsea befindet sich nach dem dramatischen Aus in der Champions League gegen Real Madrid in einem Gefühlschaos.

"Wir sind alle ein bisschen hin- und hergerissen", sagte der 48-Jährige vor dem Halbfinale im FA Cup gegen Crystal Palace: "Es war eine fantastische Leistung und so bleibt es auch, aber es bleibt ein bitterer Beigeschmack. Zum Teil gibt es dem Selbstvertrauen einen großen Schub, aber es ist trotzdem eine Enttäuschung."

Chelsea hatte sich im Bernabeu nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel in die Verlängerung gerettet und schied dort durch den Anschlusstreffer zum 2:3 von Karim Benzema aus. Das mit dem Halbfinale am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gleich das nächste K.o.-Spiel anstehe, sei eine "gute Sache. Es gibt eine riesige Belohnung, es ist kein normales Spiel in der Premier League, um Punkte zu sammeln", meinte Tuchel.