De Bruyne zerlegt die Wolves - Botschaft an Haaland

IMAGO/Nick Potts

Kevin de Bruyne (l.) lieferte eine irre Show

Mit vier Toren und einer sensationellen Leistung hat Kevin de Bruyne Manchester City fast im Alleingang auf Titelkurs in der englischen Premier League gehalten.

Beim 5:1 (3:1) bei den Wolverhampton Wanderers am Mittwochabend traf der belgische Nationalspieler dreimal mit links (7./16./24.) und einmal mit rechts (62.).

Einen seiner Treffer feierte der 30-Jährige indem er die Arme in einer meditierenden Geste zur Seite streckte. Eindeutig eine Botschaft an Erling Haaland, der im Sommer vom BVB zu ManCity wechseln wird. Der 21-Jährige zelebrierte so einst unter anderem einen Treffer in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und wurde von PSG dafür scharf kritisiert. De Bruynes Imitation dürfte hingegen eher einladend gemeint sein.

ManCity liegt zwei Spiele vor dem Saisonende drei Punkte und sieben Tore vor dem Champions-League-Finalisten FC Liverpool. Für Wolverhampton traf Leander Dendoncker (11.) zum zwischenzeitlichen 1:1, City-Stürmer Raheem Sterling (84.) besorgte den Endstand.

In der Königsklasse wird auch der FC Chelsea wieder vertreten sein. Das Team des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel gewann 3:0 (1:0) bei Leeds United und ist nur noch theoretisch von einem der ersten vier Tabellenplätze zu verdrängen. Leeds kämpft als Tabellen-18. gegen den Abstieg.