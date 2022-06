Ex-Russland-Kapitän verurteilt Krieg gegen die Ukraine

Denis Tyrin

Igor Denisov verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine

Zwischen 2012 und 2016 war Igor Denisov Kapitän der russischen Fußball-Nationalmannschaft. Inzwischen hat der ehemalige Mittelfeldspieler seine Karriere beendet und spricht sich offen gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine aus.

Im Interview mit dem Sportjournalisten und Blogger Nobel Arustamyan machte Denisov seine Haltung deutlich.

"Ich weiß nicht, vielleicht werde ich für diese Worte eingesperrt oder getötet, aber ich sage es, wie es ist. Meine Wahrnehmung von allem hat sich drastisch verändert. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe wahrscheinlich vier Tage lang drei Stunden geschlafen. Ich war einfach schockiert", zitiert der "Bayerische Rundfunk" den Ex-Profi.

Denisov nannte den Krieg eine "Katastrophe". "Niemand kann es mir erklären. Vielleicht, weil ich nicht belesen bin, vielleicht, weil ich mich in Geschichte nicht gut auskenne, aber ich bin dagegen. Ich mag es nicht, wenn Menschen sterben. Ich kann dazu nicht mehr schweigen", wurde der 38-Jährige deutlich.

"Ich kann nicht anders, als mich zu Wort zu melden"

Kurz nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 wollte Denisov nach eigener Aussage eine Stellungnahme bei YouTube hochladen. In diesem Video habe er sich direkt an Machthaber Wladimir Putin gewandt. Doch seine Freunde hätten ihm letztlich von der Veröffentlichung abgeraten, so Denisov.

Aufgrund der verschärften Gesetze in Russland habe er "sogar jetzt Angst". "Aber ich kann nicht anders, als mich zu Wort zu melden. Nochmals, ich verstecke mich nicht, ich gehe nirgendwo hin – ich habe das nicht nötig. Wie kann jemand abstreiten, dass ich so empfinde? Weißt du, vielleicht rede ich für jemanden, der anders denkt, Unsinn, aber für mich selbst - ich denke, ich sollte das genau so ausdrücken", erklärte Denisov, der in seiner aktiven Karriere unter anderem bei Zenit St. Petersburg, Dynamo Moskau und Lokomotiv Moskau gespielt hatte.