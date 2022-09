Feyenoord und Ex-HSV-Boss trennen sich

IMAGO/Yannick Verhoeven

Frank Arnesen war einst Sportvorstand beim HSV

Der niederländische Fußball-Traditionsklub Feyenoord Rotterdam und sein Technischer Direktor Frank Arnesen beenden mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit, der Vertrag des Dänen wäre eigentlich am Saisonende ausgelaufen.

Der 65-Jährige war einst auch Sportvorstand beim damaligen Bundesligisten Hamburger SV gewesen.

"Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren gemeinsam erreicht haben, und deshalb trennen sich unsere Wege im positiven Sinne", wurde Arnesen in einer Klub-Pressemitteilung zitiert.

Er sei Feyenoord sehr dankbar: "In den letzten Monaten, während meiner Krankheit, habe ich viel Unterstützung durch den Verein erfahren."

Arnesen konnte aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion zuletzt seine Arbeit nicht fortsetzen.