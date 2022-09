Ten Hag war beim FC Bayern der "Mini-Pep"

imago sportfotodienst

Pep Guardiola und Erik ten Hag trainierten gemeinsam beim FC Bayern

Von 2013 bis 2015 arbeitete Erik ten Hag beim FC Bayern, der Niederländer coachte die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Im gleichen Zeitraum arbeitete Pep Guardiola als Trainer der Bayern-Profis. An diesem Sonntag treffen die ehemaligen Wertgefährten in einem brisanten Manchester-Derby in der Premier League aufeinander.

Es sorgte einst für Kopfschütteln, als Erik ten Hag den niederländischen Klub Go Ahead Eagles direkt nach dem gemeinsamen Aufstieg in die Eredivisie in Richtung Bayern II verließ. Der Gedanke hinter dem überraschenden Wechsel war allerdings schnell klar.

Auf dem alten Trainingsgelände an der Säbener Straße trainierten Profis und Amateure praktisch Seite an Seite. Ten Hag kam so in einen engen Austausch mit Erfolgstrainer Guardiola. Den Umgang und die Lehren aus Gesprächen mit dem Spanier bezeichnete ten Hag einst als "Lotto-Gewinn".

Für seine folgende Trainerkarriere beim FC Utrecht, Ajax Amsterdam und nun eben United zog ten Hag viel Inspiration aus seiner gemeinsamen Zeit mit Guardiola. "Erik hat viel von seiner Philosophie übernommen", erklärte auch Uniteds Co-Trainer Steve McClaren: "Sie haben ihn in München damals 'Mini-Pep' genannt."

Ten Hag feierte große Erfolge mit Ajax

"Erik ist sehr diszipliniert und hat ein unglaubliches taktisches Verständnis", hob McClaren die Stärken seines Trainers hervor. Mit Ajax gewann der 52-Jährige drei niederländische Meisterschaften und führte den Klub 2019 bis ins Halbfinale der Champions League.

Nun soll der Neu-Trainer auch Manchester wieder zu Erfolgen führen. Auf dem Weg dahin wartet im Etihad Stadium ein echter Prüfstein. "Ich bin mir bewusst, dass es das wichtigste Spiel in der Region ist. Das spornt mich an, wir tun alles, um das Spiel zu gewinnen", sagte der Teammanager im Vorfeld.

Guardiola erwartet unterdessen "nur das Beste" von United und deren Coach: "Sie haben unfassbare Qualität, darüber gibt es keine Zweifel." Die beiden ehemaligen Kollegen stehen sich nun zum ersten Mal als Konkurrenten gegenüber.

Nach einem mehr als holprigen Start und Kritik aus allen Richtungen stabilisierte der Niederländer seine Red Devils, die nach vier Siegen in Folge auf Rang fünf liegen. Fünf Zähler vor United liegt City auf Platz zwei.