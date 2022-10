Scharfe Kritik an Ex-BVB-Star Sancho

IMAGO/Andrew Yates

Jadon Sancho ging am Wochenende mit Manchester United unter

Die jüngste 3:6-Pleite im Stadtderby gegen Manchester City hat gezeigt, wie weit Manchester United derzeit von den eigenen Ansprüchen entfernt ist. Mehr und mehr richtet sich die Kritik auch in Richtung von Jadon Sancho, der im vorletzten Sommer vom BVB kam. Der ehemalige Premier-League-Spieler Darren Bent hat nun mit dem Youngster abgerechnet.

"Er ist überhaupt nicht mehr der Spieler, der er in Dortmund war", wurde Bent bei "Talksport" deutlich.

"Wenn man sich anschaut, worin er gut war: Er hat die Bälle gut verarbeitet, ist an Gegenspielern vorbei gekommen, hat die Eins-gegen-eins-Situationen gesucht und wenn er nicht selbst abgeschlossen hat, hat er für seine Mitspieler Chancen herausgespielt", erinnerte der frühere Tottenham-Profi an die erfolgreiche Zeit des 22-Jährigen in Dortmund.

"Es scheint fast so, als hätte er derzeit nicht das Selbstvertrauen, um auch nur eine dieser Dinge zu tun. Wenn er den Ball bekommt, wählt er immer die einfache Option", legte Bent nach.

Die Statistik belegt die Lesart des einstigen Nationalspielers. Tatsächlich fremdelt Sancho auch nach über einem Jahr noch mit der neuen Liga. Nachdem ihm in seiner ersten Spielzeit lediglich drei Tore und drei Assist in 29 Einsätzen gelungen waren, steht er zu Beginn dieser Spielzeit erneut bei nur bei zwei Torbeteiligungen in sieben Spielen.

Sancho beim BVB einst mit überragender Quote

Beim BVB hatte Sancho noch eine ganz andere Quote. In 104 Bundesligaspielen waren ihm während seiner vier Jahre bei der Borussia 89 Scorer-Punkte gelungen.

Bent forderte vom Flügelstürmer, den sich Man United im Sommer 2021 rund 85 Millionen Euro kosten ließ, deshalb eine baldige Leistungssteigerung.

"Er hat ein paar schöne Tore geschossen. Aber ich bin überzeugt, dass er nur bei etwa 40 Prozent spielt", so der Premier-League-Experte.

Am Samstag hatte sich das ganze Ausmaß der Bredouille gezeigt, in der Sancho und United stecken. Beim 3:6 gegen Manchester City offenbarte das Team von Erik ten Hag eklatante Schwächen in der Rückwärtsbewegung.

Lediglich zwei späte Tore von Anthony Martial verhinderten, dass die Blamage noch höher ausfiel - Sancho stand beim Doppelpack seines Mitspielers schon nicht mehr auf dem Platz.