"Schockierende Leistung": Ex-Profis zählen Klopp an

IMAGO/Phil Duncan

Jürgen Klopp und der FC Liverpool stehen nach der Blamage in der Premier League massiv in der Kritik

Zwei ehemalige Premier-League-Stars nehmen den FC Liverpool und Jürgen Klopp nach der 0:1-Blamage beim Tabellenletzten Nottingham Forest auseinander. Die Ex-Profis glauben nicht mehr an eine Qualifikation für die Champions League.

"Mentalitätsmonster Jürgen Klopp, fünf Auswärtsspiele ohne einen Sieg - kann er seine Mannschaft nur für Spiele an einer vollen Anfield Road motivieren?", fragte sich der ehemalige englische Nationalspieler Gabriel Agbonlahor im Anschluss an die Partie bei "talkSPORT".

"Heute war es eine schockierende Leistung von Liverpool", so der 36-Jährige weiter. Nach dem Spiel ist Liverpool auf den achten Platz in der Tabelle abgerutscht. Bereits 12 Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal.

Auch Ex-Premier-League-Profi Jamie O'Hara glaubt nicht mehr an eine dauerhafte Verbesserung der Lage bei den Reds: "Die Medien reden darüber, dass Liverpool nach dem Sieg gegen Manchester City zurück sei und in die Top-Vier käme. Viele Fans sagen, dass das Titelrennen noch nicht vorbei sei. Davon sind sie aber meilenweit entfernt!"

FC Liverpool besitzt kein "Weltklasse-Mittelfeld" mehr

Bereits nach dem 13.Spieltag hat Agbonlahor genug gesehen. Er glaubt nicht mehr an eine Qualifikation Liverpools für die Champions-League: "Ich sagte bereits am Anfang der Saison, dass es Liverpool nicht in die Champions League schafft. Dabei bleibe ich auch. Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham und Chelsea, all diese Teams sind momentan besser."

Vor allem das Mittelfeld beim Spiel gegen Nottingham bereitete O'Hara dabei Kopfzerbrechen: "Liverpools Mittelfeld bestand aus Elliott, Fabinho, Jones und Carvalho - das ist kein Weltklasse-Mittelfeld."

Auch Agbonlahor machte das kreative Zentrum als größte Problemzone der Mannschaft von der Anfield Road aus: "Carvalho sieht nicht so aus, als hätte er Premier-League-Qualität. Er ist noch nicht bereit." Neben dem jungen Portugiesen war es auch Fabinho, den der Engländer heftig in die Mangel nahm: "Fabinhos Beine sind verschwunden. Seine Idee des Sprints ist eine Art Spaziergang".