Enthüllt: FC Bayern droht "Kohlepoker" mit Choupo-Moting

IMAGO/ULMER

Eric Maxim Choupo-Moting überzeugt beim FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting blüht beim FC Bayern aktuell voll auf. Doch wie lange der Angreifer noch das Münchner Trikot tragen wird, ist ungewiss. Um den Torjäger über den Sommer hinaus im Verein zu halten, müsste der Rekordmeister offenbar mit einer Gehaltserhöhung locken.

In den vergangenen beiden Jahren blieb Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern im Schatten von Weltfußballer Robert Lewandowski. Doch nachdem der Pole zum FC Barcelona weitergezogen ist, spielt der 33-Jährige unter Cheftrainer Julian Nagelsmann eine deutlich größere Rolle.

Choupo-Moting zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen in den vergangenen Wochen in Form von Toren zurück. Prompt wird über die sportliche Zukunft des Routiniers spekuliert, endet der Vertrag doch am Saisonende.

Wie "Sky" berichtet, wird es zwischen dem FC Bayern und Choupo-Moting wohl auf einen "Kohlepoker" hinauslaufen. Momentan soll es noch keine Gespräche zwischen beiden Partien geben. Der Mittelstürmer will zunächst noch die Fußball-WM abwarten, heißt es weiter.

Choupo-Moting soll beim FC Bayern aktuell zu den "Geringverdienern" zählen. "Wenn er verlängert, dann muss Bayern sicherlich nochmal das ein oder andere Milliönchen draufpacken", meinte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Die Münchner würden die Situation "unaufgeregt" verfolgen.

Thuram und Kane Alternativen beim FC Bayern

Als Alternative gilt zum einen Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach. "Ich denke nicht so weit. Der FC Bayern ist ein großer Verein, aber ich schaue von Tag zu Tag", äußerte sich der 25-Jährige zuletzt gegenüber der Sporttageszeitung "L'Équipe" zu den Gerüchten rund um einen möglichen Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Zudem geistert der Name Harry Kane seit Monaten durch die Säbener Straße. Eine Verpflichtung des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft wäre für den FC Bayern aber äußerst kostspielig. Zudem will Tottenham Hotspur das 2024 auslaufende Arbeitspapier mit dem 29-Jährige zügig verlängern.