Erling Haalands süßes Liebes-Geheimnis enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Erling Haaland traf in der Champions League auf den BVB

Die Fußball-Welt verzückt Erling Haaland von Manchester City inzwischen schon seit einigen Jahren mit seiner herausragenden Torquote. In der Damen-Welt kommt der Ex-BVB-Star offenbar auch gut an. Fotos von ihm und seiner Freundin sind nun in britischen Medien aufgetaucht.

Bei Manchester City in der englischen Premier League macht Erling Haaland genau da weiter, wo er zuvor bei Borussia Dortmund aufgehört hatte.

Unfassbare 18 Treffer in 14 Ligaspielen stehen für ihn im hellblauen Trikot des englischen Meisters bereits in der Statistik. In der Champions League traf der frühere BVB-Profi fünfmal in vier Einsätzen.

Nicht nur in seiner norwegischen Heimat ist der 22-Jährige angesichts dieser Zahlen inzwischen ein absoluter Superstar. Viele Beobachter sehen in ihm bereits jetzt DAS Aushängeschild der höchsten englischen Spielklasse.

Auch Haalands Privatleben steht naturgemäß unter genauer Beobachtung. Seine Follower in den sozialen Netzwerken versorgt der Youngster regelmäßig mit Schnappschüssen, beispielsweise aus dem Urlaub.

Freundin von Erling Haaland bereits zu BVB-Zeiten gesichtet

Die Fotos, die aktuell in britischen Medien kursieren, stammen jedoch nicht von Haaland selbst. Sie zeigen ihn in seiner Zweitheimat Marbella - und zwar mit seiner Freundin.

Diese war zwar zu BVB-Zeiten bereits in der Haalandschen Familien-Loge gesichtet worden. Unklar war bislang, in welcher Beziehung sie zu dem Superstar steht.

Der "Sun" zufolge handelt es sich um die 18 Jahre alte Isabel Haugseng Johansen. Beide kennen sich offenbar schon länger. Sie sei zusammen mit Haaland in dessen Heimatstadt Bryne aufgewachsen, heißt es.

"Es scheint etwas sehr Ernsthaftes zu sein"

"Es scheint etwas sehr Ernsthaftes zu sein. Isabel ist bereits nach Deutschland und England gereist, um Erling zu besuchen, und nun war sie mit ihn in Marbella", zitiert das Boulevard-Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle.

Haugseng Johansen sei in Bryne "bekannt für ihre Schönheit", berichtete der Insider weiter. "Sie haben sich schon immer gekannt".

Die Liaison des Premier-League-Torjägers mit seiner Jugendliebe, die wie Haaland einst Fußball beim Bryne FK spielte, ergebe "total Sinn", erklärte die Quelle weiter.

Haaland sei "sehr sensibel" und brauche Menschen in seinem Leben, denen er vertrauen könne, "so dass er sich total auf den Fußball fokussieren kann".