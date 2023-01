"Ganz schlechter Scherz": Gegenwind für Messi

IMAGO/Matthias Koch

So wie nach dem WM-Finale wird Lionel Messi bei PSG wohl eher nicht gefeiert

Am Dienstag landete Lionel Messi wieder in Paris - knapp zwei Wochen, nachdem der Superstar mit einem 7:5-Erfolg gegen Frankreich nach Elfmeterschießen den langersehnten Fußball-WM-Titel mit Argentinien gewann. Von der Idee, dass der 35-Jährige den WM-Pokal vor den PSG-Fans präsentieren soll, hält ein Ex-Profi aber überhaupt nichts.

Auch für Lionel Messi ist die WM-Party beendet. Argentiniens Superstar landete am Dienstag auf dem Pariser Flughafen Le Bourget. Am 11. Januar soll er im Ligue-1-Heimspiel gegen Angers sein Comeback im PSG-Trikot bestreiten. Zu diesem Anlass kam die Idee auf, dass Messi die WM-Trophäe vor den Pariser Fans im Parc des Princes präsentieren könnte.

Jérôme Rothen kann dieser Idee aber gar nichts abgewinnen. Dem Ex-PSG-Profi und früheren Nationalspieler Frankreichs, der mittlerweile als TV-Experte bei "RMC Sport" arbeitet und dort eine eigene Sendung hat, geht es dabei weniger darum, dass sich Messi ausgerechnet gegen Frankreich zum Weltmeister krönte.

Vielmehr hält der 44-Jährige das Verhältnis zwischen dem argentinischen Weltstar und den PSG-Fans für zu passiv und unterkühlt.

"Er ist seit anderthalb Jahren bei PSG und sein erstes Jahr war völlig verschwendet. Man könnte sogar sagen - wenn wir uns seinen Saisonstart jetzt ansehen und insbesondere das Niveau, das er bei der Weltmeisterschaft gezeigt hat -, dass sein erstes Jahr ein ganz schlechter Scherz war", sagte Rothen in seiner Show bei "RMC Sport".

Zwischen Weltmeister Messi und den PSG-Fans gibt es keine große Bindung

Rothen gilt als einer der schärften Messi-Kritiker in Frankreich.

In dieser Saison gebe es an Messis Leistungen zwar "nichts zu beanstanden", fuhr Rothen fort: "Er ist effizient und professionell." Das eher unterkühlte Verhältnis zu den PSG-Fans sei jedoch geblieben, merkte der Ex-Profi an: "Mein einziger Kritikpunkt ist das Verhalten, das er hat, um seine Tore vor den Fans zu feiern, die die Seele des Vereins sind."

Rothen erinnerte daran, dass einige PSG-Anhänger "letztes Jahr zu weit gegangen" seien: "Einige haben ihn beleidigt. Das haben sie aber getan, weil es ihnen genauso ging wie mir: Wir waren verrückt, Messi in der Ligue 1 zu sehen, und wir waren sehr enttäuscht. Und da fragen Sie, ob die Fans ihm Ovationen bereiten werden? Nein, nein, nein."

PSG-Trainer Christopher Galtier ließ nach der 1:3-Niederlage von PSG bei RC Lens offen, ob Messi seinen WM-Empfang mit Pokal im Parc des Princes bekommen soll.

Er habe aber "keine Zweifel, dass er im Parc des Princes gut aufgenommen wird", so Galtier: "Er hat dieses unglaubliche Ziel erreicht."