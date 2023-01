"Avenida Rei Pelé": Straße am Maracana-Stadion umbenannt

AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Straße am Maracana-Stadion nach Pelé benannt

Zu Ehren von Pelé hat Rio de Janeiro eine Straße am Maracana-Stadion in "Avenida Rei Pelé" (König-Pelé-Allee) umbenannt.

Mit der Entscheidung der Stadtverwaltung soll an die historische Leistung des wohl besten Fußballers der Geschichte erinnert werden, wie es hieß. Die Avenida Radial Oeste, Hauptverkehrsader in Rio, trägt nun auf 1470 Metern Pelés Namen.

Im Maracana hatte Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, unter anderem sein 1000. Tor der Karriere erzielt.

Pelé war am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er ist der einzige Spieler der Geschichte, der dreimal Weltmeister wurde - 1958, 1962 und 1970.