DFB-Nationaltorhüterin im Babyglück

DFB-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird zum dritten Mal Mutter

Nationaltorhüterin Almuth Schult wird drei Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge zum dritten Mal Mutter. "Meine Familie ist sehr glücklich darüber, dass wir erneut Nachwuchs erwarten", sagte die 31-Jährige dem "NDR".

Almuth Schult gewährte einen tiefen Einblick in ihr Familienleben: "Der Tod meines Schwiegervaters im Dezember hat unsere Familie sehr traurig gemacht und war für uns sehr emotional. Die Schwangerschaft lässt uns alle wieder fröhlicher in die Zukunft blicken. Das Schicksal hat manchmal auch in schwierigen Phasen etwas Positives für einen übrig."

Der Nachwuchs der ehemaligen Torhüterin des VfL Wolfsburg soll Ende August zur Welt kommen. Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird damit im Sommer ohne sie stattfinden.

DFB-Torhüterin will ihre Karriere nach der Geburt ihres Babys fortsetzen

"Ich werde zum ersten Mal seit 2011 ein großes Turnier verpassen. Der Grund dafür könnte aber nicht schöner sein", betonte Schult. Nach einem halbjährigen Abstecher zu Club Angel City FC in Los Angeles hatte sie zuletzt bereits erklärt, vorerst keinen neuen Vertrag bei einem Klub unterschreiben zu wollen.

Die erneute Babypause soll allerdings nicht das Ende der Laufbahn sein.

"Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen", sagte Schult: "Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst." Bis zur Geburt wolle sie einige Projekte vorantreiben und weiter ihren Jobs als TV-Expertin nachgehen.