Ajax gewinnt bei Debüt von van 't Schip

IMAGO/Olaf Kraak/SID/IMAGO/Ajax Amsterdam v FC Volendam

Van 't Schip feiert bei seinem Ajax-Debüt einen Sieg

Der schwer in die Krise geratene niederländische Topklub Ajax Amsterdam hat beim Debüt des neuen Trainers John van 't Schip einen bitter benötigten Sieg gefeiert.

Der ans Tabellenende abgestürzte Rekordmeister gewann das Nachholspiel gegen den FC Volendam 2:0 (0:0) und gab die Rote Laterne durch den erst zweiten Saisonsieg vorerst ab.

Im Kellerduell gegen den Tabellen-16. waren Nationalspieler Steven Bergwijn (57.) auf Vorlage des Ex-Leipzigers Brian Brobbey und Chuba Akpom (89.) erfolgreich.

Der deutsche Ajax-Keeper Diant Ramaj hielt in seinem zweiten Startelf-Einsatz in der Liga erstmals sein Tor sauber. Am Sonntag hatte der von Eintracht Frankfurt verpflichtete 22-Jährige beim 2:5 bei der PSV Eindhoven noch einen bitteren Nachmittag erlebt. Bei Volendam stand in der Bremer Leihgabe Mio Backhaus ebenfalls ein Deutscher im Tor.

Ajax war erstmals auf den letzten Platz der Eredivisie abgerutscht. Van 't Schip, mit Oranje 1988 in Deutschland Europameister, soll den sechsmaligen Europapokalsieger nach chaotischem Saisonauftakt zunächst aus der Gefahrenzone bringen.