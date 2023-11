Bericht: Ermittlungen gegen Florenzi wegen Wettskandal

IMAGO

Die Staatsanwaltschaft Turin soll Ermittlungen gegen Alessandro Florenzi aufgenommen haben

Gegen den italienischen Nationalspieler Alessandro Florenzi von der AC Mailand wird einem Medienbericht zufolge wegen einer Verwicklung in den jüngsten Wettskandal des italienischen Fußballs ermittelt.

Wegen des Vorwurfs von illegalen Sportwetten habe die Staatsanwaltschaft von Turin nun auch gegen Florenzi Ermittlungen aufgenommen, wie die Nachrichtenagentur Agi berichtete. Der 32-Jährige soll demnach bereits in Kürze von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.

Mitte Oktober erschütterte ein Wettskandal um drei Jungstars der Azzurri den italienischen Fußball. Damals war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft von Turin sowie der italienische Fußballverband (FIGC) wegen des Vorwurfs illegaler Wetten gegen die beiden Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United und Nicolò Zaniolo von Aston Villa ermittelt.

Im Zentrum der Ermittlungen steht deren Auswahlkollege Nicolò Fagioli von Juventus Turin. Sie stehen unter Verdacht, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein. Spieler dürfen nicht in Sportarten wetten, in denen sie selbst aktiv sind.

Tonali für zehn Monate gesperrt

Der Wettskandal hat bereits erste Konsequenzen nach sich gezogen. Sandro Tonali wurde für zehn Monate gesperrt und muss sich einer Therapie unterziehen. Fagioli und Zaniolo kooperieren indes italienischen Medienberichten zufolge mit den Behörden.

Fagioli bestreitet, auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet zu haben. Laut Agi beteuerte Zaniolo mittlerweile, zwar gelegentlich Poker und Blackjack auf illegalen Plattformen gespielt, aber nie auf Fußball gewettet zu haben. Beide erhoffen sich dadurch offenbar geringere Strafen.