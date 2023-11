MVP! Riesenehre für ter Stegen

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Marc-André ter Stegen ist beim FC Barcelona eine Institution

Marc-André ter Stegen kann im Kampf um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein weiteres, stolzes Argument für sich vorweisen. Der Torwart des FC Barcelona wurde von der spanischen Sportzeitung "Marca" zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in La Liga gewählt. Teamkollege Robert Lewandowski erhielt die Auszeichnung als bester Torschütze.

Der 31-Jährige ter Stegen bekam aber nicht nur die Alfredo-Di-Stéfano-Trophäre des besten Spielers, sondern obendrauf noch den Zamora-Award als bester Torwart der spanischen Liga.

"Es ist ein stolzer Moment, sowohl die Zamora-Trophäe als auch den MVP für die LaLiga-Saison 22/23 zu erhalten", schrieb ter Stegen bei X. Die Auszeichnungen seien "das Ergebnis unseres tollen Teamworks, das wir gezeigt haben. Mit der Meisterschaft haben wir eine noch größere Errungenschaft vollbracht. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, allen im Klub, unseren fantastischen Fans und natürlich bei meiner Familie bedanken."

Mit den Katalanen gewann ter Stegen in der Vorsaison zum fünften Mal die spanische Meisterschaft, ließ in 38 Spielen nur 20 Gegentore zu. Der Deutsche spielte 26 Mal zu Null, stellte den Rekord von Francisco Liaño (Deportivo La Coruna) aus der Saison 1993/94 ein.

Bei den Barca-Fans und seinen Mitspielern genießt ter Stegen seit Jahren höchste Anerkennung, der Klub verlängerte seinen Vertrag unlängst bis 2028. Einzig in der Nationalmannschaft blieb dem früheren Gladbacher bisher der große Durchbruch verwehrt.

Nationalmannschaft: Tuchel sieht Neuer "in eigener Liga"

Das könnte sich bei der Heim-EM im kommenden Jahr ändern. Seit der Verletzung von Manuel Neuer ist ter Stegen auch im DFB-Team die Nummer eins. Die Chancen stehen gut, dass er dies nach Neuers Comeback bleibt - auch wenn Bayern-Trainer Thomas Tuchel das ganz anders sieht. "Ich glaube, dass sich diese Frage im Mai oder Juni von selber beantwortet", so Tuchel: "Wenn Manu bis dahin gesund bleibt und das in der mentalen Verfassung angeht, in der er ist, dann wird er eine ganz eigene Liga im Torwartspiel prägen."

Auch Neuer kündigte schon an, bei der EM unbedingt wieder im DFB-Kasten stehen zu wollen. Dafür aber muss er am besten Spieler der spanischen Liga vorbei - der zudem noch der einzige Spieler war, der in einem nahezu beispiellos grottigen Länderspieljahr durchgehend gute Leistungen im Trikot mit dem Adler auf der Brust gezeigt hat.