Gündogan-Kritik: Hamann rudert nach EM-Show zurück

IMAGO/Moritz Mueller

Ilkay Gündogan spielt bisher eine überragende EM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM das Achtelfinale schon nach zwei Spielen gebucht, mit starken Auftritten zudem die erhoffte Euphorie ausgelöst. Sogar Chefkritiker Dietmar Hamann ist voll des Lobes.

Ilkay Gündogan und die Nationalmannschaft - das passte in den vergangenen Jahren nicht wirklich zusammen. Oft wirkte der Kapitän wie ein Fremdkörper im Spiel der DFB-Elf. Viele Fans und Experten stellten Gündogan infrage - so auch TV-Experte Dietmar Hamann.

"Im vergangenen Jahr hatte ich die Entscheidung, Gündogan als Kapitän zu bestätigen, kritisiert, weil ich für ihn neben Musiala und Wirtz keinen Platz in der Mannschaft gesehen hatte", bekannte der frühere Bayern-Profi in seiner "Sky"-Kolumne. Nach seinen Leistungen in den ersten Vorrundenspielen der EM "muss ich sagen, dass er sich diesen Platz und die Spielführerbinde absolut verdient hat", revidierte Hamann seine Meinung.

Es sei "hervorragend", wie Gündogan "vorangeht und im Spiel nach vorne immer wieder Akzente setzt". Der Mittelfeldmann vom FC Barcelona sei "bisher der perfekte Kapitän", lobte Hamann. Allerdings müsse man abwarten, ob er dies "in drei Wochen auch noch ist".

Gündogan hatte beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland im Mittelfeld die Fäden gezogen, holte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 heraus. Im zweiten Vorrundenspiel gegen Ungarn überzeugte der 33-Jährige erneut, bereitete erst die Führung durch Jamal Musiala durch, ehe er selbst netzte.

Nationalmannschaft: Hamann lobt auch Musiala

Der Kapitän sei gegen die Magyaren "Mann des Abends" gewesen, resümierte Hamann. "Das 2:0 hat ihm und der Mannschaft geholfen, sein Abschluss war einfach fantastisch. Der Ball war sehr viel schwieriger als er aussah." Ihm habe in den ersten Partien nicht nur Gündogans direkte Beteiligung an Toren gefallen, "sondern dass er auch immer wieder seine Mitspieler glänzen lässt. Es ist auch eine Qualität zu erkennen und mal einen Raum nicht zu besetzen, weil er sieht, dass Jamal Musiala hinläuft und ins Dribbling gehen kann."

Apropos Musiala: Auch der Jungstar erhielt ein Hamann-Lob. Der Bayern-Star sei bislang der "herausragende deutsche Akteur" des Turniers. "Er hat sichtlich großen Spaß und ich hoffe, dass es bei ihm so weitergeht."