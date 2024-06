Topp verabschiedet sich emotional vom FC Schalke 04

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Keke Topp wechselt zu Werder Bremen

Am Mittwoch gab Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen die Verpflichtung von Keke Topp bekannt. Der Stürmer lief in der letzten Saison noch für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf, wurde dort im Laufe der Spielzeit unter Trainer Karel Geraerts zur Stammkraft. Nach Bekanntgabe seines Wechsels hat sich der junge Angreifer in emotionalen Worten vom Gelsenkirchener Anhang verabschiedet.

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die passenden Worte finde", begann der 20-Jährige sein Instagram-Statement bereits emotional. Kein Wunder, hatte Topp mit dem FC Schalke doch in den letzten Saisons alle Höhen und Tiefen hautnah miterlebt.

Mit insgesamt fünf Treffern in 25 Zweitliga-Einsätzen avancierte der 1,92-Meter-Mann zu einem der Publikumslieblinge auf Schalke.

"Die letzte Saison war sehr intensiv und spannend. Ihr Fans habt 1904 Prozent abgeliefert und einen großen Anteil am Klassenerhalt! Ihr habt es geschafft, diese Saison für mich unvergessen zu machen", schrieb Topp an die königsblaue Anhängerschaft. Der Youngster betonte, das Schalker Trikot immer "mit Stolz" getragen zu haben, der Klub werde immer in seinem Herzen bleiben.

FC Schalke 04: Topp dankt Elgert und Büskens

Nach insgesamt drei Spielzeiten auf Schalke kehrt er nun zu dem Verein zurück, für den er bereits viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum spielte. Bei Werder Bremen erfuhr der Stürmer seine erste Ausbildung, reifte dort als Top-Talent heran. Jetzt geht es zurück an die Weser - auch, weil er seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Bei zwei wichtigen Wegbegleitern in Gelsenkirchen bedankte sich Topp dann noch im Speziellen: "Besonderen Dank möchte ich, neben vielen anderen, an Mike Büskens und Norbert Elgert richten. Die beiden waren meine größten Förderer und bleiben auch weiterhin meine engsten Vertrauten."

Während Trainer-Ikone Norbert Elgert die A-Junioren der Schalker auch im 28. Jahr weiter trainiert, wurde Eurofighter Mike Büskens vor wenigen Wochen als Co-Trainer bei S04 entlassen.