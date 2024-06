Weitere Ausstiegsklauseln beim HSV enthüllt

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Immanuel Pherai soll beim HSV eine Ausstiegsklausel besitzen

Dass Laszlo Benes eine Ausstiegsklausel beim Hamburger SV besitzt, ist bereits bekannt. Doch nun wurden weitere Flucht-Klauseln bei HSV-Stars enthüllt.

Laut "Bild" kann auch Miro Muheim den HSV bis zum 30. Juni für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Diese liegt dem Bericht zufolge bei fünf Millionen Euro.

Diese Klausel habe sich der Schweizer bei seiner Vertragsverlängerung im März verankern lassen.

Das Boulevardblatt berichtet außerdem, dass auch Immanuel Pherai eine Ausstiegsklausel hat. Diese greife allerdings erst nach der Saison 2024/2025.

Auch Laszlo Benes, Robert Glatzel und Ludovit Reis haben beziehungsweise hatten Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen.

Glatzel und Reis ließen ihre Fristen aber verstreichen und spielen zumindest in der kommenden Saison weiter beim HSV.

HSV droht Benes-Abgang

Bei Benes zeichnet sich dagegen ein Abschied ab. Der "kicker" hatte am Donnerstag berichtet, dass die Zukunft des slowakischen Nationalspielers "höchstwahrscheinlich" nicht beim HSV liegt.

Demnach könnte es den Mittelfeldspieler, der derzeit bei der EM weilt, in die Bundesliga ziehen. Einen konkreten Interessenten nannte das Fachmagazin allerdings nicht. In seinem bis 2026 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, die noch bis Ende Juni Gültigkeit besitzt.

Fünf Millionen Euro würde Benes bei einem Verkauf angeblich in die HSV-Kassen spülen. Doch offenbar will man in Hamburg lieber mit dem Mittelfeldspieler weiterarbeiten. Kein Wunder: In der abgelaufenen Spielzeit kam der 26-Jährige auf 13 Tore und elf Assists.

Benes selbst ließ seine Zukunft nach dem 1:0-Sieg seiner Slowaken gegen Belgien, bei dem er nur auf der Bank saß, offen. In der Mixed-Zone sagte er: "Ob ich bleibe oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt hier bei der EM und konzentriere mich total auf die Nationalelf. Das Turnier ist eine große Sache für mich. Was dann passiert, wird man sehen."