Eintracht Frankfurt verliert Offensiv-Talent an den BVB

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Antonio Foti wird sich offenbar der U23 des BVB anschließen

In der vergangenen Saison sollte Antonio Foti in der 2. Bundesliga für Hannover 96 seine ersten Schritte im Profifußball machen. Doch das von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Offensiv-Talent kam bei den Niedersachsen fast ausschließlich in der U23 zum Einsatz. Nun sichert sich offenbar der BVB die Dienste des 20-Jährigen.

Für die U19 von Eintracht Frankfurt schoss Antonio Foti in der Saison 2021/22 starke 17 Tore in 19 Einsätzen in der A-Jugend-Bundesliga. Um dem U21-Nationalspielers Zypern den Einstieg in den Profifußball zu erleichtern, wurde er umgehend in die 2. Bundesliga zu Hannover 96 verliehen.

Dort kam das Sturm-Talent allerdings nicht wie erhofft zum Zug. In den letzten zwei Spielzeiten brachte es der 20-Jährige auf gerade einmal 17 Einsätze im deutschen Unterhaus. In der Saison 2023/24 sammelte Foti nur 61 Einsatzminuten in der 2. Bundesliga. Seinen letzten Einsatz für die Profis verbuchte er im Februar gegen Greuther Fürth.

Foti-Wechsel von SGE zu BVB wohl bereits fix

Dass der gebürtige Bulgare Potential besitzt, deutete er hingegen in der Regionalliga Nord an. Dort erzielte der Angreifer in neun Partien neun Treffer. Eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt wird es aber dennoch nicht geben. Laut "Bild" zieht es Foti nun zu Borussia Dortmund. Dort will sich der flinke Offensivspieler in der Zweitvertretung beweisen, die auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten wird.

In den letzten Jahren hatte sich die U23 der Westfalen immer wieder als Gelegenheit für junge Spieler bewiesen, für die der Sprung in die 1. oder 2. Bundesliga noch zu früh kommt. Den Informationen der Boulevardzeitung zufolge ist der Wechsel bereits fix. Da Foti bei den Hessen eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag steht, wird wohl eine Ablöse in unbekannter Höhe fällig.

Der Zyprer kam 2020 ablösefrei von Omonia Nikosia in den Nachwuchs der Adlerträger.