Hertha BSC will teures Stürmer-Missverständnis beenden

IMAGO/M. Popow

Soll Hertha BSC offenbar endgültig verlassen: Wilfried Kanga

Fußball-Zweitligist Hertha BSC plant seinen Kader für die neue Saison. Im Angriff scheint sich bereits herauszukristallisieren, auf welche Stürmer der neue Cheftrainer Christian Fiél setzen wird. Ein einst für viel Geld verpflichteter Neuner hat offenbar keine Zukunft mehr in Berlin.

Hertha BSC will Mittelstürmer Wilfried Kanga nach "Bild"-Angaben im Sommer endgültig abgeben. Der 26-Jährige war im Sommer 2022 für immerhin fünf Millionen Euro vom Schweizer Klub Young Boys geholt worden. Fuß fassen konnte der Stürmer an der Spree anschließend aber nie.

In seiner Debütsaison 2022/23 kam Kanga auf magere zwei Bundesliga-Tore in 23 Partien, 15 Mal stand er in der Startelf. Nach dem Abstieg entschieden sich die Berliner, den Offensivmann an den belgischen Klub Standard Lüttich zu verleihen. Die Entscheidung zahlte sich für den Spieler aus: Kanga kam auf 37 Pflichtspieleinsätze von Beginn an und erzielte zwölf Treffer.

Bei Hertha BSC besitzt der zweifache Nationalspieler der Elfenbeinküste noch einen Vertrag bis 2026. Doch die Kaderplaner seien laut "Bild" bereits zu der Erkenntnis gekommen, dass Kanga keine Zukunft mehr in Berlin hat. Das Problem sei allerdings, dass es bisher noch an Abnehmern mangelt.

Weitere Abgänge bei Hertha BSC denkbar

Zwar sollen zuletzt Belgien-Klub Gent sowie Vertreter aus der französischen Ligue 1 am Angreifer interessiert gewesen sein. Ob sie wie einst Hertha BSC ebenfalls fünf Millionen Euro in die Hand nehmen werden, sei allerdings fraglich. Hertha droht demnach ein Minusgeschäft.

Unumstrittene Nummer eins im Angriff ist beim Hauptstadtklub auch in der nächsten Saison Haris Tabakovic, sofern der Klub kein finanziell lukratives Angebot erhält. Im 25 Jahre alten Luca Schuler wurde derweil schon ein weiterer Stürmer verpflichtet, der Rechtsfuß kommt ablösefrei aus Magdeburg.

Gesprächsbereit sei Hertha BSC laut dem Bericht derweil bei einem Verkauf von Smail Prevljak, da dieser mit angeblich 500.000 Euro Gehalt viel vom Budget beansprucht. Denkbar sei zudem ein Abschied von Talent Derry Scherhant, der mit Klubs aus England in Verbindung gebracht werde.