City-Beben? Top-Nation liebäugelt mit Pep-Verpflichtung

IMAGO/Nigel Keene

Wird ManCity-Coach Pep Guardiola bald Nationaltrainer?

Neue Gerüchte über einen Wechsel von Pep Guardiola nach der Saison 2023/24 machen die Runde. Laut spanischen Medien könnte der Ex-Bayern- und derzeitige ManCity-Trainer nach der Europameisterschaft im Sommer als Nationalcoach bei einer absoluten Top-Nation anheuern.

Kaum ein Trainer sitzt bei seinem Verein so fest im Sattel, wie Pep Guardiola bei Manchester City. In seinem mittlerweile achten Jahr beim amtierenden Triple-Sieger hat der Katalane eine wasserdichte Job-Garantie. Dennoch kursieren Gerüchte über seinen möglichen Abschied nach der Saison 2023/24.

Wie das spanische Portal "todofichajes" mit dem Verweis auf eigene Informationen berichtet, könnte Guardiola nach der EM im kommenden Sommer als Nationaltrainer anheuern - und zwar bei den Three Lions aus England. Der englische Verband halte nach wie vor Kontakt und ziehe in Betracht, den Ex-Bayern-Coach als Nachfolger von Gareth Southgate zu verpflichten, schreibt das Portal.

Pep Guardiola spricht über ManCity-Rücktritt

Vakant könnte der Posten beim englischen Verband angeblich werden, wenn das Team um Jude Bellingham, Harry Kane und Co. bei der EM-Endrunde in Deutschland enttäuscht. In diesem Fall, so berichten es auch englische Medien, könnte Southgate seinen Job verlieren.

Ob Guardiola bereit wäre, die Nachfolge anzutreten, ist derweil nicht klar. Der Vertrag des 52-Jährigen in Manchester läuft noch bis zum Sommer 2025. Sowohl der Verein als auch der Trainer gelten mittlerweile als fest miteinander verwurzelt. Im Laufe der letzten Jahre hat Guardiola auch hinter den Kulissen zahlreiche seiner Vertrauten installiert, sein Verhältnis zu den Besitzern gilt darüber hinaus als außerordentlich gut.

Erst jüngst nannte Guardiola zwar Bedingungen für seinen sofortigen Rücktritt, dies allerdings eher scherzhaft. Im "Amazon"-Interview sagte er, er werde sich umgehend zur Ruhe setzen, wenn er mit ManCity auch in dieser Saison das Triple holt.