Ex-Boss stellt beste Werder-Elf aller Zeiten auf

Ex-Manager Willi Lemke hat seine Traum-Elf des SV Werder Bremen zusammengestellt

Willi Lemke und der SV Werder Bremen gehören eng zusammen. In den Achtzigern und Neunzigern prägte der damalige Manager eine der erfolgreichsten Phasen des Klubs von der Weser. Nun hat Lemke seine persönliche grün-weiße Lieblingsmannschaft aus Spielern verschiedener Epochen zusammengestellt - mit ein paar Überraschungen.

Beim SV Werder Bremen steht die Amtszeit von Willi Lemke für viele sportliche Erfolge, der größte davon sicherlich der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1992.

Gleich zwei Spieler von damals hat Lemke nun bei "Sport Bild" in seine Werder-Traumelf gewählt, zahlreiche andere Profis, die der Manager damals zwischen 1981 und 1999 und nach Bremen holte und mit denen er zweimal Deutscher Meister (1988, 1993) und gleich dreimal Pokalsieger (1991, 1994, 1999) wurde, haben es ebenfalls in die mit legendären Namen gespickte Mannschaft geschafft, zu der Lemke noch neun Spieler auf die Bank setzte.

Nicht mit dabei: SVW-Ikone Marco Bode (134 Tore in 495 Spielen für die Bremer). Der Europameister von 1996 und spätere Werder-Boss hat es nicht ins Aufgebot von Lemke geschafft.

Stattdessen setzte Lemke im Angriff auf Fanliebling Claudio Pizarro, Rudi Völler, der damals zum "Rekordverkauf" wurde, wie Lemke gegenüber dem Sportmagazin betonte und auf Klaus Allofs. "Auf dem Platz ein Schlitzohr und ein Top-Torjäger. Er holte in den drei Jahren drei Titel mit uns: den DFB-Pokal, den Europacup und die Meisterschaft", hob der Ex-Manager Allofs Titeljagd hervor.

Hinter den Stürmern nominierte Lemke mit Diego, Johann Micoud und Andi Herzog gleich drei Spielgestalter. An Letztgenannten erinnert sich Lemke bis heute gern als "Mittelfeld-Mozart" zurück. Micoud und Diego fielen zwar bei Weitem nicht in Lemkes Ära als Manager, die Transfers des "Genies" (Micoud) und des "fantastischen Fußballers" (Diego) fanden aber während seiner Zeit im Aufsichtsrat statt.

Lemke: Werder Bremen mit "Pannen-Olli" im Tor

In der Abwehr vertraut der 77-Jährige auf drei Abräumer: "Den besten Abwehrspieler, den wir je hatten", Rune Bratseth, den "tollen Charakter", Per Mertesacker sowie "Vorbild" Horst-Dieter Höttges, der noch vor Lemkes Zeit in Bremen wirbelte und 1965 Meister mit den Grün-Weißen wurde.

Obwohl in Fan-Kreisen oft als "Pannen-Olli" verschrien, bekam Oliver Reck den Platz im Tor in Lemkes Elf. "Er war ein erstklassiger Schlussmann. Schaut man allein auf die Statistik, sieht man, wie wichtig er für Werder war", betonte der Ex-Manager.

Willi Lemkes beste Werder-Elf aller Zeiten in der Übersicht:

Startelf: Reck - Mertesacker, Bratseth, Höttges - Eilts - Herzog, Diego, Micoud - Pizarro, Völler, Allofs

Bank: Reinke, Ismael, Naldo, Pezzey, Özil, De Bruyne, Riedle, Ailton, Klose