Ex-Bayern-Star Thiago vor Überraschungswechsel?

IMAGO/David Rawcliffe

Ex-Bayern-Star Thiago liegen einige Optionen auf dem Tisch

Für Thiago geht es beim FC Liverpool nach der Saison 2023/24 nicht weiter. Ein Karriereende steht für den langjährigen Profi des FC Bayern aber nicht im Raum. Gut für ihn: Zwei äußerst namhaften Klubs wird nun Interesse an einem Transfer nachgesagt.

Vor rund zwei Wochen berichteten englische Medien, dass sich der FC Liverpool im Sommer von Thiago trennen wird. Der auslaufende Vertrag des früheren Bayern-Profis bei den Reds wird demnach nicht verlängert. Auch, weil der spanische Spielmacher in dieser Spielzeit wieder einmal lange ausfiel und der Mannschaft von Jürgen Klopp praktisch gar nicht helfen konnte.

Als mögliche neue Arbeitgeber wurden zunächst nur zwei Klubs konkret gehandelt: der brasilianische Erstligist Botafogo und der Al-Ettifaq FC aus Saudi-Arabien. Dem spanischen Portal "fichajes.net" zufolge hat die Liste der Interessenten nun aber zwei prominente Neuzugänge bekommen.

Buhlen zwei Spitzenkubs um Ex-Bayern-Star Thiago?

Demnach sollen auch die beiden Serie-A-Giganten Juventus Turin und Inter Mailand über eine Verpflichtung des mittlerweile 33-Jährigen nachdenken. Wechselt der Spanier tatsächlich nach Italien, so hätte er in seiner Vita die vier großen Ligen stehen. Vor seiner Zeit in Liverpool lief er für den FC Bayern und den FC Barcelona auf.

Ob Thiago bei Juve und/oder Inter Mailand wirklich ein Thema ist, bleibt allerdings abzuwarten. Fakt ist, dass der Spanier in den letzten beiden Jahren nicht mehr als ein Teilzeit-Profi war. 2022/23 absolvierte er für den FC Liverpool nur 28 von 52 möglichen Pflichtspielen, in der Saison 2023/24 kam er nur in einem einzigen Spiel zum Einsatz.

Englischen Medien zufolge ist das auch der Grund, warum die Reds Thiagos Vertrag nicht mehr verlängern werden.

Neben den vier genannten Klubs soll es auch noch weitere Interessenten geben, zum Beispiel in der ersten türkischen und auch der spanischen Liga. Um welche Vereine es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt.