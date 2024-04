Gerüchte um erneutes Trainer-Beben bei Union Berlin

IMAGO/Harald Bremes

Die Tage von Nenad Bjelica bei Union Berlin könnten bereits wieder gezählt sein

Erst im November übernahm Nenad Bjelica das Traineramt von Urs Fischer bei Union Berlin. Doch auch unter dem Kroaten finden die Köpenicker nicht richtig in die Spur. Drei Bundesliga-Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenerhalt des Traditionsklubs noch nicht sicher. Muss Bjelica daher bereits wieder gehen?

Aus den vergangenen neun Spielen holte Union Berlin gerade einmal einen Sieg. Dem entgegen stehen fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Mit dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln warten nun zwei absolute Abstiegskracher auf den Klub aus Köpenick, bevor am letzten Spieltag der SC Freiburg an der Alten Försterei vorbeischaut.

Der Tabellen-14. hat seinen Klassenerhalt somit in der eigenen Hand. Doch auch wenn die Berliner den Verbleib in der Erstklassigkeit packen, ist die Weiterbeschäftigung von Cheftrainer Nenad Bjelica keinesfalls sicher. Das berichtet die "Sport Bild" in ihrer aktuellsten Ausgabe.

Nenad Bjelica steht bei Union Berlin in der Kritik

Demnach wollen sich die Vereinsbosse mit dem 52-Jährigen, der erst im November als Nachfolger für Urs Fischer in die Hauptstadt kam, für eine große Saisonanalyse zusammensetzen. Dort soll dann die Frage geklärt werden, ob der Kroate der richtige Übungsleiter für die neue Saison ist.

In der Kritik steht der Ex-Profi bei Union deshalb, weil eine spielerische Weiterentwicklung des Champions-League-Teilnehmers nicht zu erkennen ist. Eine jüngste Kostprobe lieferte seine Mannschaft beim 0:0-Grottenkick gegen Gladbach am Sonntag. Hinzu kommt, dass Bjelica nach Informationen der "Sport Bild" mit seinem "altmodischen Führungsstil" nicht bei jedem Spieler und Verantwortlichen bei den Eisernen gut ankommt.

Bjelica steht bei Union Berlin noch bis 2025 unter Vertrag. Sein Arbeitspapier in der Hauptstadt würde sich bei Klassenerhalt um ein weiteres Jahr verlängern.