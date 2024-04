Hertha-Kandidatenliste für Dardai-Nachfolge immer länger

IMAGO/Fotostand / Hettich

Enrico Maaßen (l.) ist offenbar ein Trainerkandidat bei Hertha BSC

Noch ist offen, mit welchem Trainer Hertha BSC in die kommende Saison geht. Die Liste an Nachfolgern, die das Cheftraineramt von Pal Dardai übernehmen könnten, wird derweil immer länger.

Hertha BSC peilt in der kommenden Spielzeit die Rückkehr in die Bundesliga an. Ob die Hauptstädter die Aufstiegsmission mit Cheftrainer Pal Dardai angehen werden, ist laut übereinstimmenden Medienberichten ungewiss. Laut "Bild" wird die Kandidatenliste der Berliner auf die Nachfolge des ungarischen Ex-Profis immer länger.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Boulevardzeitung vom Interesse an Thomas Stamm vom SC Freiburg II und Cristian Fiel von Hertha-Ligakonkurrent Nürnberg berichtet. Investor 777 Partners, die ebenfalls in die Trainersuche mit eingebunden werden, sollen Markus Gisdol und Kosta Runjaic beim Traditionsklub ins Spiel gebracht haben.

Hertha BSC: Auch Maaßen und Stipic in Berlin ein Thema

Nun sollen "Bild"-Informationen zufolge mit den vereinslosen Enrico Maaßen und Tomislav Stipic zwei weitere Kandidaten in das Blickfeld der Berliner geraten sein. Maaßen war in der Bundesliga zuletzt beim FC Augsburg an der Seitenlinie aktiv. Im Oktober 2023 wurde er bei den Bayern allerdings vor die Tür gesetzt, sein bis 2025 datierter Vertrag aufgelöst.

Keine Erfahrung im deutschen Oberhaus kann derweil Stipic vorweisen, der zuletzt den FC Riga in der lettischen Virsliga betreute. Nachdem der Deutsch-Kroate dort die Meisterschaft am letzten Spieltag noch verspielte hatte, verließ er den Klub.

Aktuell klopfe Hertha BSC in Person von Sportdirektor Benjamin Weber alle Optionen ab. Die wichtigste Anforderung an den neuen Trainer ist es laut "Bild", dass dieser den ausgerufenen Berliner Weg "bedingungslos mitgehe". Eine Entscheidung über den Cheftrainer soll nach der Spielzeit fallen, wenn man mit Dardai die Saisonanalyse abgeschlossen habe.