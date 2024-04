Ex-Profi urteilt: Rangnick passt nicht zum FC Bayern!

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Soll neuer Trainer des FC Bayern werden: Ralf Rangnick

Xabi Alonso? Bleibt bei Bayer Leverkusen. Julian Nagelsmann? Will lieber Bundestrainer sein. Nach den Absagen der Wunschkandidaten ist der FC Bayern bei seiner Trainersuche auf Ralf Rangnick umgeschwenkt, dem Nationalcoach Österreichs liegt ein unterschriftsreifes Angebot der Münchner vor. Mit der Wahl des Rekordmeisters wird Ex-Profi Markus Babbel allerdings nicht so richtig warm.

Dass man an der Säbener Straße überhaupt noch einen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel suche, sei "kein gutes Zeichen", betonte der 51-Jährige im Schweizer Talkformat "Blick Kick".

Babbel verriet: "Ich tue mich mit der Personalie Ralf Rangnick ein bisschen schwer. Er steht eigentlich für einen komplett anderen Fußball, als ihn der FC Bayern spielt."

Ähnlich hatten sich zuvor bereits mehrere Experten geäußert, die Rangnicks bekannte Vorliebe für ein schnelles Umschaltspiel mit dem traditionell dominanten Ballbesitz-Stil des Champions-League-Halbfinalisten nicht in Einklang bringen können.

Zwar sei Rangnick fraglos ein "absoluter Fachmann", merkte Babbel an, dennoch ergebe eine Beschäftigung beim FC Bayern für ihn "keinen Sinn". Er sehe "keine Logik dahinter".

Aktuell überlegt der erfahrene Übungsleiter noch, ob er die Offerte des Bundesligisten annehmen soll. Selbst im Falle einer Zusage würde er aber erst nach der EM in Deutschland verfügbar sein.

FC Bayern auf Trainersuche: "Kommunikator" statt "Taktik-Guru"?

Babbel ist überzeugt, dass der FC Bayern nach den jüngsten Fehlschlägen mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel mal einen gänzlich anderen Trainer-Typen bräuchte.

Es sei kein "Taktik-Guru" gefragt, sondern einen "Kommunikator", dem es gelinge, "alle mitzunehmen". Gute Beispiele aus der Vergangenheit seien Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Hansi Flick.

Außerdem zweifelt Babbel an den nötigen Entscheidungsbefugnissen, die Rangnick auch in München eingefordert haben soll. "Ich weiß nicht, ob er die Kompetenzen hätte, da was aufzubauen", gab der Europameister von 1996 zu bedenken.