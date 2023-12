Spekulationen um Guardiola-Hammer

IMAGO/Daniel Chesterton

Verlässt Pep Guardiola die Premier League und Manchester City?

Star-Trainer Pep Guardiola wird in seiner katalanischen Heimat mit einem Abgang von Premier-League-Schwergewicht Manchester City in Verbindung gebracht.

Die Online-Zeitung "El Nacional" spekuliert, Guardiola könne im kommenden Sommer ein Kandidat sein, Brasiliens Nationalmannschaft zu übernehmen.

Bislang galt Carlo Ancelotti als designierter Coach der Selecao. Zuletzt gab es jedoch Berichte, wonach der 64 Jahre alte Italiener womöglich doch noch eine Saison oder mehr bei Real Madrid dranhängt.

Für diesen Fall, so "El Nacional", könnte Guardiola in den Fokus des brasilianischen Fußball-Verbands rücken. Gespräche zwischen den Parteien soll es allerdings noch nicht gegeben haben.

Der 52-jährige frühere Übungsleiter des FC Bayern wird nicht zum ersten Mal beim fünfmaligen Weltmeister gehandelt.

Anfang 2023 hieß es, gar Guardiola habe ein konkretes Angebot vom Zuckerhut abgelehnt, er wolle unbedingt noch einmal mit ManCity die Champions League gewinnen. Das Kunststück gelang ihm dann im Frühjahr. Womöglich haben die Brasilianer nun also bessere Karten, ihn von einem Engagement zu überzeugen.

Pep Guardiola noch bis 2025 an ManCity gebunden

Aktuell betreut Fernando Diniz die Selecao interimsweise. Vor der Copa América (20. Juni bis 14. Juli 2024) in den USA sowie mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada will Brasiliens Verband aber eine langfristige Lösung präsentieren.

Gegen einen Wechsel Guardiolas nach Südamerika spricht seine Vertragssituation in Manchester. Im November 2022 hatte er seinen Kontrakt bis 2025 verlängert.

"Hier fühle ich mich wohl. Ich habe alles, was ich brauche, um meine Arbeit so gut wie möglich zu machen", sagte er damals.

Es sei "aufregend, sich vorzustellen, was angesichts der Energie, des Hungers und des Ehrgeizes, die er eindeutig noch hat, möglich sein könnte", erklärte Klub-Boss Chaldun al-Mubarak mit Blick auf Guardiola, der inzwischen seit gut sieben Jahren die Geschicke bei den Cityzens lenkt.