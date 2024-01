Inter Mailand festigt Spitzenplatz

IMAGO/Claudio Grassi/LaPresse

Jubel bei Inter

Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der Serie A gefestigt. Der 19-malige italienische Fußballmeister gewann am 20. Spieltag beim Nachbarn AC Monza mit 5:1 (2:0) und baute sein Polster auf Rekordchampion Juventus Turin auf zunächst fünf Punkte aus. Die "alte Dame" steht damit am Sonntag gegen Sassuolo Calcio unter Zugzwang.

Der frühere Bundesligastar Hakan Calhanoglu (12./Handelfmeter) und der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (14.) stellten für Inter die Weichen früh auf Sieg. Erneut Calhanoglu erhöhte nach einer Stunde, Matteo Pessina brachte Monza vom Elfmeterpunkt noch einmal heran (68.). Martinez (84./Foulelfmeter) und der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (88.) aber sorgten für klare Verhältnisse.

Wenig Glanz versprüht weiterhin Vorjahresmeister SSC Neapel. Am Samstag besiegte Napoli den Tabellenletzten US Salernitana im eigenen Stadion erst durch das Last-Minute-Tor von Amir Rrahmani (90.+6) mit 2:1 (1:1).

Der frühere italienische Nationalspieler Antonio Candreva brachte die Gäste in der 29. Minute gar in Führung. Napoli, dessen nigerianischer Torjäger Victor Osimhen beim Afrika-Cup im Einsatz ist, kam durch Matteo Politano per Strafstoß zum Ausgleich (45.+4). Dank des letztlich erzwungenen Siegs (20:6 Torschüsse) kletterte Neapel zumindest vorläufig auf den Conference-League-Rang sechs.

Der frühere Leipziger Diego Demme wurde bei Napoli in der 77. Minute eingewechselt, es war der erste Ligaeinsatz des einmaligen deutschen Nationalspielers seit dem 4. Juni.