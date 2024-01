Klopp-Abschied: Liverpool-Star macht klare Titel-Ansage

Peter Byrne, dpa

Liverpool-Star Virgil van Dijk will mit Jürgen Klopp noch ein paar Titel holen

Nach der Rücktrittsankündigung von Teammanager Jürgen Klopp will Kapitän Virgil van Dijk seinem Trainer einen maximal erfolgreichen Abschied vom FC Liverpool bescheren.

"Lasst uns diese letzten, gemeinsamen Monate zu den besten aller Zeiten machen und im Optimalfall ein paar Pokale gewinnen", sagte der niederländische Nationalspieler dem TV-Sender "Sky". Dieses Gefühl wolle er der Mannschaft vermitteln.

In der Premier League ist der FC Liverpool aktuell Tabellenführer und empfängt heute den FC Chelsea. Gegen denselben Gegner bestreitet Klopps Mannschaft am 25. Februar das Finale um den Ligapokal. Außerdem steht der Klub im FA Cup und in der Europa League im Achtelfinale. Klopp hatte vergangene Woche angekündigt, sein Amt am Saisonende niederzulegen.

Die Beziehung zwischen Abwehrchef van Dijk und Klopp gilt als eng. "Er war einer der Gründe, warum ich in diesen Verein kommen wollte, mich der Liverpool-Familie anschließen wollte", sagte der Verteidiger.

"Außerdem hat er mich zum Kapitän gemacht. Es gibt so viele Dinge, die wir erlebt haben." Die Nachricht vom bevorstehenden Rücktritt sei "ein Schock im ersten Moment" gewesen.