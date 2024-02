Ex-Hertha-Coach stellt alten Bekannten als MLS-"Co" ein

Soeren Stache, dpa

Sandro Schwarz und Vedad Ibisevic arbeiteten einst schon bei Hertha BSC zusammen

Erst gemeinsam in Berlin, nun zusammen in New York: Sandro Schwarz, der frühere Coach der Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und Hertha BSC, setzt auf einen Vertrauten als Co-Trainer.

Der frühere Bundesliga-Profi Vedad Ibisevic wird Assistenztrainer bei den New York Red Bulls in den USA. Der 39-Jährige komplettiert das Team des neuen Fußball-Cheftrainers Sandro Schwarz, mit dem er bereits bei Hertha BSC von Sommer 2022 bis April 2023 zusammengearbeitet hatte.

Weitere Assistenztrainer neben dem langjährigen Bundesliga-Stürmer sind der frühere Hertha-Co-Trainer Volkan Bulut und der frühere ugandische Auswahlkapitän Ibrahim Sekagya.

Zum Team gehören auch Torwarttrainer Jeremy Proud sowie die Analysten Dominik Wohlert, Daniel Fischer und Kyle Stump. Schwarz war bereits Mitte Dezember als neuer Trainer in New York vorgestellt worden.

"Ich freue mich, mein Trainerteam mit Volkan, Vedad und Ibrahim zu verstärken - sie alle bringen wertvolle Erfahrungen mit, die uns in der kommenden Saison helfen werden. Wir freuen uns alle darauf, gemeinsam loszulegen und uns auf die Saison 2024 vorzubereiten", sagte Schwarz in einer Vereinsmitteilung des Schwesterclubs vom Bundesligisten RB Leipzig.