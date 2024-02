Tennis-Superstar reagiert auf spezielle Haaland-Aussagen

IMAGO/HMB Media/Antonio Borga

Novak Djokovic gilt für viele als bester Tennisspieler aller Zeiten

Aufgrund seiner zahlreichen Rekorde gilt Novak Djokovic mittlerweile für viele Tennis-Fans als der größte Spieler aller Zeiten in der Geschichte dieses Sports. Einer, der den Serben ebenfalls ganz weit oben auf der Favoritenliste hat, ist Weltklasse-Stürmer und Ex-BVB-Star Erling Haaland.

Im Interview mit Vereinsmedien von Englands Meister Manchester City wurde die norwegische Tormaschine gefragt, wer ihr größter Sportheld außerhalb des Fußballs sei.

Nach einigem Überlegen legte sich Erling Haaland dann auf Novak Djokovic fest, der im letzten Jahr mit seinem 24. Grand-Slam-Titel einen neuen Allzeit-Rekord in der Tennis-Geschichte aufgestellt hatte.

"Ich mag Djokovic. Ich denke, er ist gut, er ist sich selbst treu geblieben", so der 23-Jährige über die serbische Tennis-Ikone, die im Januar bei den Austrian Open im Halbfinale vom späteren Sieger Jannik Sinner geschlagen wurde. In seiner herausragenden Karriere hatte der Belgrader in Melbourne zuvor bereits zehnmal triumphieren können.

"Was er erreicht hat, ist bemerkenswert. Er kam aus dem Nichts und aus seinem Land. Ich nehme Djokovic", führte ManCity-Starstürmer Haaland auf Nachfrage aus, wer für ihn der größte Sportheld sei.

Mittlerweile hat Djokovic auf die lobenden Aussagen des Fußballers reagiert und sich via X (ehemals Twitter) mit den Worten "Thank you bro" bei Erling Haaland bedankt.

Haaland mit Manchester City auf großer Titeljagd

Novak Djokovic gilt derzeit als Weltranglistenerster als bester Tennisspieler der Welt, hat sich in den Jahren zuvor mit seinen Erfolgen sein eigenes Denkmal erschaffen.

Neben seinen zehn Triumphen bei den Australian Open konnte er auch drei Mal die French Open, sieben Mal Wimbledon und viermal die US Open gewinnen, bei den ATP Finals war er außerdem bereits sieben Mal erfolgreich.

Erling Haaland hat sich in seiner Sportart Fußball seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City ebenfalls auf große Titeljagd begeben. In seiner ersten Spielzeit bei den Sky Blues holte der Mittelstürmer unter anderem das Triple aus englischer Meisterschaft, dem FA-Cup und der Champions League.