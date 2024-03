Liverpool feiert Last-Second-Sieg

IMAGO/Manjit Narotra

Liverpool gewinnt mit viel Glück bei Nottingham Forest

Der scheidende Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben nach einem Sieg in letzter Sekunde in der englischen Premier League weiter Spitzenreiter. Die ersatzgeschwächten Reds gewannen am Samstag mit 1:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Nottingham Forest - Darwin Nunez erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit den vielumjubelten Treffer.

Klopp musste erneut auf zahlreiche Stammkräfte wie Mohamed Salah und Alisson verzichten. Dafür ließ der deutsche Teammanager wie beim Ligapokal-Triumph und im FA Cup einige Youngster ran, die sich erneut gut einfügten.

Liverpool war dominant, einzig vor dem gegnerischen Tor fehlte die letzte Konsequenz. Als der Schlusspfiff nahte, köpfte Nunez aber doch noch eine Flanke von Alexis Mac Allister ein.

Dank des ersten Erfolgs seit 1984 in Nottingham liegt Klopps Mannschaft nun vier Punkte vor Verfolger Manchester City.

Der Titelverteidiger kann am Sonntag mit einem Sieg im Stadtderby gegen United aber wieder auf einen Punkt herankommen. Auch der FC Arsenal will bei Sheffield United den Rückstand wieder auf zwei Zähler verkleinern.

Im Kampf um die Champions League gelang den Tottenham Hotspur beim 3:1 (0:0) gegen Oliver Glasners Crystal Palace nach Rückstand ein wichtiger Sieg. Bernd Leno blieb im Tor des FC Fulham beim 3:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.