Klose neuer Lazio-Coach? Entscheidung wohl gefallen

Igor Tudor statt Miroslav Klose soll wohl Lazio-Trainer werden

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat sich offenbar gegen WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose als neuen Trainer entschieden.

Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten soll sich Klub-Präsident und -Besitzer Claudio Lotito stattdessen mit dem Kroaten Igor Tudor auf einen Vertrag bis Juni 2025 geeinigt haben. Nach dem Ligaspiel gegen Frosinone Calcio am Samstagabend solle die Nachfolge des zurückgetretenen Maurizio Sarri offiziell bekanntgegeben werden.

Der 45 Jahre alte Tudor war seit seinem Rücktritt als Coach des französischen Erstligisten Olympique Marseille im Juni 2023 nach nur einer Saison ohne Trainerjob. Der ehemalige kroatische Nationalspieler kennt die italienische Liga aus seiner Zeit als Spieler bei Juventus Turin (1998 bis 2007) und als Trainer bei Udinese Calcio (2018, 2019), Juve (2020-21) und Hellas Verona (2021-22) bereits gut.

Vorgänger Sarri war nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge zurückgetreten, wie Lazio am Mittwoch bestätigte. In der Serie A liegen die Römer derzeit nur auf Platz neun, im Achtelfinale der Champions League schied man dazu jüngst gegen Bayern München aus. Als Interimscoach fungiert bis zur Ankunft des neuen Chefcoaches Giovanni Martusciello, bisheriger Co-Trainer von Sarri.

Nach dessen Abschied hatte sich Klose, der seit fast einem Jahr ohne Trainerjob ist, offen seine Bereitschaft für einen sofortigen Einstieg erklärt. Der 45-Jährige spielte von 2011 bis 2016 bei Lazio und beendete dort auch seine Karriere. In dieser Zeit war er bei den Fans der Römer sehr beliebt.