Heftige Breitseite gegen Jürgen Klopp

Jürgen Klopp gewann 2020 den Titel in der Premier League mit dem FC Liverpool

Im Sommer trennen sich die Wege von Jürgen Klopp und "seinem" FC Liverpool nach dann fast neun Jahren - für viele Fans und Beobachter der Reds eine tiefe Zäsur, die Gefahren birgt. Ein Experte stellt jedoch in Frage, wie gut Klopps Bilanz in der Premier League wirklich ist.

Fakt ist: Den englischen Meistertitel gewann der 56-Jährige mit Liverpool bislang nur ein einziges Mal - zu wenig, geht es nach dem früheren englischen Nationalspieler Danny Mills.

"Er hat in neun Saisons nur einmal die Premier League gewonnen", gab der 46-Jährige beim Radiosender "Talksport" zu Bedenken. In fünf Spielzeiten hätten die Reds unter Klopps Regie zudem gar keinen Titel geholt, unkte Mills weiter. "Das ist nicht gerade eine beeindruckende Bilanz."

Der Ex-Profi verwies darauf, dass auch ein wenig gefeierter Trainer wie Leicester Citys Meistercoach Claudio Ranieri einen Premier-League-Titel in seiner Vita stehen hat. "Es sind schon Trainer zu Chelsea gekommen und haben die Meisterschaft in ihrer ersten Saison gewonnen, sagte Mills, der die finanziellen Nachteile für Klopp im Vergleich zur Konkurrenz um Manchester City als nicht sehr gravierend ansieht.

Premier League: Gehälter beim FC Liverpool "lächerlich hoch"

"Liverpool hat auch ordentliches Geld ausgegeben. Der Klub hatte Glück, dass Spieler für viel Geld verkauft wurden", sagte Mills. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Transfer von Philippe Coutinho im Januar 2018 zum FC Barcelona: "Was für eine lächerliche Summe das war. 120 Millionen Pfund (umgerechnet rund 140 Millionen Euro, Anm. d. Red.). Er hat nie für Barca gespielt." Auch die Gehälter in Liverpool seien "lächerlich hoch", urteilte Mills.

Im Vergleich zu seinem großen Rivalen Pep Guardiola hinkt Klopp nach Ansicht des ehemaligen Abwehrakteurs hinterher. Der Noch-Liverpool-Coach habe es auf der Insel schon "sehr, sehr gut" gemacht, "aber er ist nicht auf dem Niveau von Guardiola", so Mills.

Tatsächlich gewann der frühere Trainer des FC Bayern seit 2018 bereits fünf Meisterschaften mit ManCity. In Sachen Champions-League-Titel mit ihren englischen Vereinen steht es zwischen Klopp und Guardiola 1:1.