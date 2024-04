Amorim einigt sich mit Liverpool wohl auf Klopp-Nachfolge

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende

Ruben Amorim hat offenbar beste Karten auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Der 39 Jahre alte Portugiese hat sich mit den Reds nach "Sky"-Informationen bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Derzeit steht Amorim mit Sporting Lissabon an der Tabellenspitze der portugiesischen Liga.

Amorims Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026, als Ablöse sind 15 bis 20 Millionen Euro im Gespräch. Erst vor einer Woche hatte der frühere portugiesische Nationalspieler erklärt, er könne "nicht garantieren, bei Sporting zu bleiben. So klar wie Xabi Alonso in Leverkusen kann ich das nicht sagen."

Amorim hat sich in seiner Heimat in kurzer Zeit einen Namen als Top-Trainer gemacht. 2019 trainierte er Sporting Braga, wurde jedoch bereits nach zwei Monaten von Sporting für zehn Millionen Euro aus dem Vertrag herausgekauft. Bereits in seiner ersten Saison holte er mit Sporting die Meisterschaft - die erste für den Klub seit 19 Jahren.

In diesem Jahr steuert Amorim mit Sporting auf das Double zu. Nach dem 2:1 im Derby gegen Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt am Samstag liegt Sporting in der Tabelle vier Punkte vor dem Titelverteidiger und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Auch im Pokal-Halbfinale hatte Sporting den Stadtrivalen ausgeschaltet.

Jürgen Klopp hatte seinen Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende angekündigt. Seit 2015 betreut er die Reds als Teammanager und peilt in dieser Saison den zweiten Titel in der Liga an.