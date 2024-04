Experte ledert gegen Erling Haaland

IMAGO/Jose Breton

Erling Haaland hat es dieser Tage nicht leicht

Unter der Woche erlebte Erling Haaland einen Abend zum Vergessen, im Champions-League-Duell Real Madrid wurde er komplett kaltgestellt. Ein Umstand, den ein TV-Experte zum Tiefschlag gegen den früheren BVB-Star nutzte.

Der Blick auf die Statistik zeigte ein desaströses Bild für Ering Haaland während seiner 90 Minuten beim 3:3 zwischen Real Madrid und Manchester City. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit würde man bei drei City-Toren wohl erwarten, dass mindestens eines davon, wenn nicht mehr, von Haaland kamen.

Doch das war am Dienstagabend nicht der Fall. Haaland war an keinem Treffer beteiligt. Während der ganzen Spielzeit verbuchte der Norweger gerade einmal 20 Ballkontakte. Insgesamt spielte der 23-Jährige nur vier Pässe. Einen einzigen Schuss brachte er zwar in Richtung, allerdings nicht auf das Tor.

"Erling Haaland war sehr schlecht", bilanzierte TV-Experte Rafael van der Vaart nach der Partie gegenüber dem niederländischen Sender "Ziggo Sport". Eine deftige, aber gleichsam zutreffende Kritik.

Doch der frühere HSV-Star holte weiter aus und setzte gar zum Tiefschlag gegen den Torjäger an, der zwischen Anfang 2020 und Sommer 2022 die Bundesliga verzauberte. "Wenn er nicht trifft, ist er ziemlich nutzlos", ätzte van der Vaart und begründete: "Ich finde, er ist ein sehr durchschnittlicher Spieler am Ball."

Harte Worte gegen den Stürmer, der bei Borussia Dortmund 86 Tore in 89 Spielen erzielte (23 Vorlagen), bei Manchester City auf 82 Treffer in 90 Partien kommt (15 Vorlagen) und die Torjäger-Tabelle in der Premier League mit aktuell 19 Buden anführt.

Haaland wie ein "Viertliga-Spieler"

Dennoch ist van der Vaart nicht allein mit seiner Kritik. In britischen Medien ist immer wieder Thema, dass Haaland angeblich spielerisch zu wenig zu bieten hat.

Passend dazu sagte der frühere englische Nationalspieler Roy Keane zuletzt, dass Haaland zwar "vor dem Tor der Beste der Welt" sei. Aber: "Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Er ist fast wie ein Viertliga-Spieler". Laut Keane müsse der 23-Jährige sich dringend verbessern.

Haalands-Coach Pep Guardiola konnte die Kritik an seinem Angreifer derweil nicht verstehen. "Ich bin überrascht, dass das von einem ehemaligen Spieler kommt. Von Journalisten kann ich das verstehen, die waren nie auf dem Platz, aber ehemalige Spieler sind immer eine Überraschung", sagte der Teammanager von ManCity.