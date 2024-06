Ex-Bayern-Kandidat steht kurz vor Wechsel nach Frankreich

IMAGO/Steven Paston

Roberto de Zerbi zieht es wohl nach Marseille

Seit der Verpflichtung von Vincent Kompany ist die Trainer-Baustelle beim FC Bayern endlich geschlossen. Ein Name, der in München vor der Verpflichtung des Belgiers immer wieder gehandelt wurde, steht nun kurz vor einem Engagement in der Ligue 1.

Bei Brighton & Hove ging es für Roberto de Zerbi trotz des gescheiterten Wechsels zum deutschen Rekordmeister nicht weiter. Jetzt hat der Italiener wohl einen neuen Klub gefunden. Wie unter anderem die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, hat sich de Zerbi mit dem französischen Topclub Olympique Marseille geeinigt. Ganz so einfach ist der Wechsel jedoch nicht.

Brighton könnte abkassieren

De Zerbi habe zwar mit dem Klub, wo unter anderem auch der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang spielt, eine Übereinkunft über einen Dreijahresvertrag gefunden, so das Blatt.

Aber obwohl der ehemalige Coach von Schachtar Donezk und Sassuolo Calcio bei den Engländern nicht mehr im Amt ist, muss sich Marseille noch mit Brighton einigen.

Denn: In dem Vertrag von de Zerbi befindet sich eine Ablöseklausel. Da der Trainer von den "Seagulls" nur beurlaubt wurde und das Arbeitspapier noch nicht aufgelöst ist, kann sich Brighton über frisches Geld freuen.

Die Klausel in dem Kontrakt liegt wohl bei sechs Millionen Euro. Will Marseille weniger bezahlen, müssen sie mit dem Premier-League-Klub, bei dem St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler de Zerbi-Nachfolger werden soll, verhandeln.