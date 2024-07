Trainer-Hammer um Klopp? Torwart-Legende lässt aufhorchen

IMAGO/David Rawcliffe

Jürgen Klopp verabschiedete sich zuletzt vom FC Liverpool

Die USA suchen zwei Jahre vor der Heim-WM einen neuen Nationalmannschaftstrainer. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wird von Jürgen Klopp geträumt. Ein Ex-Torwart geht sogar noch einen Schritt weiter.

"Ich bin bereit, meinem Land auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Ich bin stolz zu dienen. Wenn ich jetzt für US-Soccer zuständig wäre, würde ich mich auf den Weg zum Flughafen machen. Warum? Weil ich glaube, dass ich Jürgen Klopp ein sehr überzeugendes Argument liefern könnte, um die US-Nationalmannschaft der Männer zu übernehmen", ließ Tim Howard zuletzt in seiner Kolumne für die "Daily Mail" aufhorchen.

Er würde persönlich nach Spanien fliegen, um mit Klopp zu sprechen, erklärte der 45-Jährige. "Ich weiß, dass Klopp erst vor ein paar Wochen zurückgetreten ist, und ich weiß, dass er eine Pause will. Aber wenn wir in seiner Villa in Spanien sitzen würden, könnte ich ihn wohl hierher locken. 100 Prozent", zeigte sich Howard sicher.

Nach Ansicht des 121-fachen Nationalspielers würde Klopp nicht nur die Möglichkeit haben, "zur größten Weltmeisterschaft der Geschichte" zu fahren, sondern würde ebenfalls eine junge Mannschaft vorfinden, mit der er einen ähnlichen Spielstil wie beim FC Liverpool spielen könnte.

Ist Jürgen Klopp der "Jackpot"?

Die Verantwortlichen müssten für den "Jackpot" All in gehen, meint der Ex-Keeper. "Das ist natürlich ein Risiko. Zweifellos sehen einige Trainer in den USA einen Zahltag und ein bequemes Leben. Man kann also nicht einfach irgendeinen großen Namen als Chef nehmen. Man braucht jemanden mit hohen Erwartungen, einer klaren Vision und einem klaren Weg. Jemanden, der sowohl an sich selbst als auch an sein Team hohe Ansprüche stellt. Jemand wie Jürgen Klopp", argumentierte Howard.

Der US-Verband hatte sich nach dem Vorrunden-Aus bei der Copa América im eigenen Land von Trainer Gregg Berhalter getrennt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. "CBS Sports" bezeichnet Klopp als "ideale Wahl" für den vakanten Job. Auch andere US-Medien bringen den Deutschen in die Verlosung. Gedankenspiele, mehr nicht.

Klopp hatte im Rahmen seines Abschieds vom FC Liverpool angekündigt, eine Pause zu benötigen. In seiner neuen Wahlheimat Mallorca genießt der 57-Jährige seinen ersten freien Sommer seit vielen Jahren.