Spektakuläre Kehrtwende bei Sancho?

Jadon Sancho war zuletzt für den BVB am Ball

Könnte Jadon Sancho doch bei Manchester United bleiben? Der Ex-BVB-Star soll sich mit Chefcoach Erik ten Hag ausgesprochen haben.

Wie Transfer-Reporter Fabrizio Romano berichtet, haben sich Sancho und ten Hag in dieser Woche persönlich unterhalten. Das Gespräch soll positiv verlaufen sein. So seien sich beide Seiten einig, einen Schlussstrich unter ihre zurückliegenden Differenzen zu ziehen.

Sancho und ten Hag hatten sich bei Manchester United während der vergangenen Hinrunde überworfen. Der Flügelspieler durfte daraufhin nicht mehr am Training teilnehmen. Im Winter folgte eine halbjährige Leihe zu Borussia Dortmund.

Manchester United bestätigt: Sancho zurück im Training

Manchester United bestätigte am Freitag in den Sozialen Medien, dass Sancho nun in das Training zurückgekehrt ist. Laut Romano ist Sancho für die anstehenden Vorbereitungsspiele verfügbar. Wie "Sky Sports" berichtet, wird der 24-Jährige aber noch nicht mit nach Norwegen reisen, wo am Montag ein Test gegen Rosenborg ansteht.

Zuletzt wurde Juventus intensiv mit einer Verpflichtung von Sancho in Verbindung gebracht. In Medienberichten aus England und Italien hieß es, dass der Flügelspieler ebenfalls nicht abgeneigt von einem Schritt zur Bianconeri sei. Inwiefern der positive Austausch mit ten Hag und die Rückkehr in das United-Training daran etwas ändert, bleibt abzuwarten.

Sancho überzeugt bei BVB-Gastspiel

Die Red Devils hatten Sancho im Sommer 2021 vom BVB verpflichtet. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 85 Millionen Euro belaufen haben. Sancho zeigte bei seinem Gastspiel in Dortmund während der letzten Rückrunde, dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat. Der Engländer zählte unter Trainer Edin Terzic zum Stammpersonal.

Sancho besitzt bei Manchester United noch ein Arbeitspapier bis 2026. Der Zwist mit Teammanager ten Hag ist nun offenbar beigelegt.