Hrubesch: Oberdorf-Aus als Ansporn

FIRO/SID

Horst Hrubesch muss bei Olympia auf Oberdorf verzichten

Bundestrainer Horst Hrubesch und die Frauen-Nationalmannschaft sehen die Verletzung von Schlüsselspielerin Lena Oberdorf als Ansporn für die Olympischen Spiele.

"Wir werden natürlich alles auch für sie in die Waagschale werfen", sagte der 73-Jährige im "ZDF-Morgenmagazin" und richtete Genesungswünsche an Oberdorf, die das Turnier (25. Juli bis 10. August) aufgrund einer Kreuz- und Innenbandverletzung verpassen wird.

Hrubesch betonte vor dem Olympia-Auftakt am Donnerstag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen den WM-Vierten Australien, dass Oberdorf eine Schlüsselspielerin "ist und bleibt. Ich denke, wir müssen es einfach kompensieren. Wir haben in einigen Spielen auch schon gezeigt, dass wir es können", sagte Hrubesch: "Für uns kann es eigentlich nur ein Ansporn sein."

Am Sonntag ist die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille geflogen. Nach dem Auftakt gegen Australien trifft die Nationalmannschaft am 28. Juli (21 Uhr) auf Rekordolympiasieger USA und am 31. Juli (19 Uhr) in Saint-Etienne auf Sambia.