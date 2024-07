Festnahme im kanadischen Olympia-Team nach Spionage-Eklat

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ANDY LYONS

Kanadas Frauen starten am Donnerstag ins Olympia-Turnier

Nach einer Beschwerde des neuseeländischen Fußball-Verbandes ist ein nicht akkreditiertes Mitglied des kanadischen Olympia-Teams in Saint-Etienne festgenommen worden.

Das teilte das Kanadische Olympische Komitee (COC) am Mittwoch mit. Demnach werde vermutet, dass der Mitarbeiter von Canada Soccer "eine Drohne benutzt hat, um die neuseeländische Frauenfußballmannschaft während des Trainings zu filmen."

Kanada und Neuseeland treffen bei den Olympischen Spielen am Donnerstag (17.00 Uhr) in der Vorrunde in Saint-Etienne aufeinander.

Das COC zeigte sich "geschockt und enttäuscht" und entschuldigte sich bei der neuseeländischen Mannschaft "von ganzem Herzen". Eine Aufarbeitung des Vorfalls wurde angekündigt. "Wir prüfen derzeit die nächsten Schritte mit dem IOC, Paris 2024, Canada Soccer und der FIFA", hieß es in einem Statement.