Medien: Pep plant 70-Millionen-Hammer

Wann schlagen Pep Guardiola und Co. auf dem Transfermarkt zu?

Der Transfer-Sommer von Manchester City ist bisher überschaubar spektakulär. Doch das könnte sich bald ändern. Angeblich hat der englische Meister einen neuen Offensiv-Star ins Visier genommen, der den Verein eine große Stange Geld kosten würde.

An neue Gesichter im Team von Pep Guardiola müssen sich die ManCity-Fans bisher nicht wirklich gewöhnen. Mit dem Brasilianer Savinho holte der sonst so spendierfreudige Klub bis heute nur einen neuen Spieler. Seine Ablöse fiel mit 25 Millionen Euro zudem noch moderat aus.

Schon bald aber könnte englischen Medien zufolge der erste richtig große Einkauf des Sommers folgen. Dem Portal "Teamtalk" zufolge denken Pep und Co. über einen Transfer von Eberechi Eze von Liga-Konkurrent Crystal Palace nach. Kostenpunkt: mindestens 70 Millionen Euro.

Pep Guardiola hat ein neues "Top-Ziel"

Der Transfer Ezes werde intern bei ManCity diskutiert, heißt es. Namentlich nicht genannte Quellen würden versichern, dass der englische Meister ernsthaft über einen Transfer des 26-Jährige nachdenke, schreibt "Teamtalk", das Eze gar als "Top-Ziel" von Guardiola bezeichnete.

Auch der Spieler selbst soll sich mit einem Wechsel ins Etihad anfreunden können. Dies sei zumindest das Gefühl in der ManCity-Chefetage, heißt es.

Generell habe sich Guardiola vorgenommen, in diesem Sommer mehr spielerische Qualität auf dem Flügel zu bekommen. Aus diesem Grund hatte sich Manchester zwischenzeitlich auch schon um einen Transfer des Portugiesen Pedro Neto bemüht. Dieser wechselte letztlich aber für rund 60 Millionen Euro von Wolverhampton zum FC Chelsea.

Guardiola wolle in den kommenden beiden Transferperioden mindestens zwei neue Flügelstürmer in sein Team holen, berichtete "Teamtalk" zudem von weiteren Plänen des Star-Coaches. Gerüchte über Interesse an Liverpools Luis Diaz würden dabei jedoch nicht den Tatsachen entsprechen.