Paukenschlag! Gündogan-Rückkehr zu ManCity perfekt

IMAGO/David Ramirez

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona nach nur einer Saison schon wieder. Das bestätigten am Freitagmittag sowohl der Ex-Nationalspieler als auch der spanische Vize-Meister. Der Mittelfeld-Routinier kehrt zu Manchester City zurück.

Wie Manchester City offiziell mitteilte, erhält Gündogan einen Einjahresvertrag. Eine Ablösesumme soll Medienberichten zufolge nicht fällig sein. Der 33-Jährige ist damit zurück beim englischen Meister, für den er bereits zwischen 2016 und 2023 auflief.

"Die Möglichkeit zu haben, hierher zurückzukehren, bedeutet so viel", wird Gündogan von den Skyblues zitiert. "Jeder weiß, welchen Respekt ich vor Pep habe - er ist der beste Trainer der Welt, und die tägliche Arbeit mit ihm macht dich zu einem besseren Spieler", schwärmte der Ex-Kapitän von Manchester City weiter.

Gündogan erklärt seinen Abschied vom FC Barcelona

Gündogan hatte sich vor einem Jahr in Richtung FC Barcelona verabschiedet. Insgesamt absolvierte er 51 Pflichtspieleinsätze für die Blaugrana. "Ich kam hierher, um mich einer neuen, aufregenden Herausforderung zu stellen, und ich war bereit dazu", richtete sich der Spielmacher in den Sozialen Medien an die Barca-Fans.

Er habe "alles gegeben, um in einer schwierigen Saison für die Mannschaft und den Verein bestmöglich zu kämpfen, und ich habe mich darauf gefreut, meinen Mannschaftskameraden in der neuen Saison zu helfen", erklärte Gündogan.

Der Routinier offenbarte: "Jetzt verlasse ich den Verein in einer schwierigen Situation, aber wenn mein Weggang dem Verein finanziell helfen kann, macht mich das etwas weniger traurig."

Gündogan hatte zu Wochenbeginn zunächst seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der gebürtige Gelsenkirchener kann sich fortan also voll auf seine Aufgaben bei Manchester City konzentrieren. Die Premier-League-Saison läuft bereits.