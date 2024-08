Das sagt Hansi Flick zum Gündogan-Aus

IMAGO/DAX Images

Hansi Flick und Barca haben Ilkay Gündogan an ManCity verloren

Barca-Trainer Hansi Flick hat sich am Freitag zurückhaltend zum überraschenden Wechsel von Ilkay Gündogan zu Manchester City geäußert.

Was er nach dem ersten Saisonspiel gegen Valencia gesagt habe, sei die Wahrheit gewesen, versicherte Flick auf der Pressekonferenz der Katalanen vor dem Spiel gegen Bilbao. Der Trainer hatte damals erklärt, er glaube an einen Verbleib des Mittelfeldspielers und dass Gündogan dem Team helfen wolle.

"Wir hatten ein gutes Gespräch. Mein Gefühl war, dass er uns helfen wollte. In dieser Woche haben sich die Dinge geändert. Das passiert. Ich kenne ihn als Spieler, ich kenne ihn als Mensch. Ich kann über ihn wirklich nur Gutes sagen. Er war ein fantastischer Spieler für Barca", bemühte sich Flick um eine diplomatische Antwort.

Flick spricht über mögliches Olmo-Debüt

Letztlich musste Gündogan den spanischen Spitzenklub auch verlassen, damit Neuzugang Dani Olmo endlich registriert werden kann. Wie wichtig das für seine Mannschaft ist, betonte Flick explizit.

Der ehemalige Leipziger sei nun bereit, sein erstes Spiel für Barca zu absolvieren, sagte Flick. "Ich hoffe, dass er Teil des Teams ist, das wäre sehr positiv für uns. Im Training ist er unglaublich. Es ist wichtig für uns, ihn so früh wie möglich zu haben. Ich hoffe, er ist morgen dabei", ergänzte der Cheftrainer.

Mit dem Abgang von Gündogan schaffte Barca in seinem Gehaltsgefüge ausreichend finanziellen Spielraum, um den früheren Leipziger melden zu können. Dies ist in der spanischen Liga bis kurz vor Spielbeginn möglich. Dass Olmo am Samstag sein Debüt feiert, ist somit durchaus möglich.

Auf die Frage, ob es bis zum Schließen des Transferfensters noch weitere Veränderungen im Barca-Kader geben werde, gab Flick keine klare Antwort.

"Ich bin sehr glücklich mit der Mannschaft, die ich habe. Ich habe heute mit den meisten Spielern gesprochen. Sie kennen ihre Situation und ich sehe, dass sie sich wohl fühlen. Das hilft uns dabei, besser zu werden. Wir sind bereit für die Saison", sagte Flick.