Nagelsmann bestätigt neuen DFB-Kapitän und Nummer 1

Joshua Kimmich ist neuer Kapitän, Marc-André ter Stegen ist die neue Nummer 1

Joshua Kimmich ist neuer Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Zudem legte sich der 37-Jährige auf einen neuen Stammtorwart fest.

Joshua Kimmich vom FC Bayern München ist Nachfolger von Ilkay Gündogan, der nach der Heim-EM seine DFB-Karriere beendet hatte. Stellvertreter des 29-Jährigen sind Antonio Rüdiger und Kai Havertz.

Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sei er der "logische" Nachfolger, war er hinter Ilkay Gündogan und Manuel Neuer doch schon bei der zurückliegenden Europameisterschaft dritter Kapitän.

"Der Kapitän platziert die Meinung der Mannschaft beim Trainerteam. Er geht mit seiner Mentalität voran", begründete Nagelsmann. "Mit den drei Spielern haben wir einen sehr guten Mix", sagte der Bundestrainer.

Dem Mannschaftsrat gehören neben dem neuen Kapitäns-Trio Jonathan Tah, Pascal Groß, Niclas Füllkrug und Marc-Andre ter Stegen an. "Der Mannschaftsrat ist ein sehr guter, verantwortungsvoller Kreis. Wir haben das gut ausgewählt, die Spieler waren alle sehr glücklich und sind heiß, ihre Rollen auszufüllen", so der Bundestrainer.

Nagelsmann legt sich auch im Tor fest

Zugleich bestätigte Julian Nagelsmann, dass Marc-André ter Stegen die neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft ist. Stammkeeper Manuel Neuer war nach 15 Jahren aus dem DFB-Team zurückgetreten.

Der 32 Jahre alte ter Stegen, Kapitän des FC Barcelona, war trotz herausragender Leistungen in Spanien nie an Neuer vorbeigekommen. "Marc ist jetzt verdientermaßen die Nummer eins", so Nagelsmann.

Der Schlussmann hat seit seinem Debüt 2012 gerade einmal 40 Länderspiele absolviert. Für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Düsseldorf am Samstag und gegen die Niederlande in Amsterdam am Dienstag sind im Tor auch Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (27/VfB Stuttgart) nominiert. Beide sind noch ohne Länderspiel.

"Die Nummer eins steht fest, dahinter ist es noch ein bisschen offen", sagte Nagelsmann.