Pep-Star im Visier: Real träumt vom nächsten Transfer-Hammer

IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images

Bekommt Carlo Ancelotti bald den nächsten Superstar?

Der Abschied von Toni Kroos hat im Mittelfeld von Real Madrid eine große Lücke hinterlassen. Spätestens im Sommer 2025 soll diese geschlossen werden. Den passenden Kandidaten dafür haben die Königlichen schon gefunden - bei Manchester City.

Real Madrid träumt angeblich von einer Verpflichtung von ManCitys Mittelfeld-Motor Rodri. Das berichtet die Sportzeitung "AS" am Mittwoch. Der 28-Jährige sei der große Transfer-Traum von Trainer Carlo Ancelotti und Real-Präsident Florentino Pérez, schreibt das Blatt.

Hintergrund: Real sucht dringend nach einem Ersatz für Toni Kroos. Rodri bringt in den Augen der Real-Verantwortlichen zwar nicht exakt die Qualitäten des Deutschen mit, aber auch er ist ein Spieler, der das Spiel seiner Mannschaft in höchstem Maße positiv beeinflusst.

Rodri kann sich Wechsel zu Real Madrid vorstellen

Rodri selbst soll einem Wechsel nach Madrid durchaus offen gegenüberstehen. Laut "AS" sind die Königlichen der einzige Klub, für den der Spanier ManCity verlassen würde. Der englische Meister hat schon mehrfach versucht, den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldspieler zu verlängern. Bisher jedoch vergeblich.

Laut "AS"-Angaben ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass Rodri ein neues ManCity-Angebot annehmen wird, zumal er in diesem Fall wohl auch mit einer weiteren Gehaltserhöhung rechnen könnte. Ob es dazu kommt, hängt womöglich auch mit Trainer Pep Guardiola zusammen. Wenn er den Klub im Sommer 2025 verlassen sollte, könnte sich auch Rodri für eine Luftveränderung entscheiden, mutmaßt die "AS".

Noch halten die Königlichen in der Angelegenheit aber die Füße still. Mit einem Vorstoß ist dem Bericht zufolge erst in einigen Monaten zu rechnen.

Hoffnung soll den Real-Verantwortlichen machen, dass ManCity sich in der Vergangenheit durchaus offen für Verkäufe zeigte. Der Klub gab in den letzten Jahren immer mal wieder Leistungsträger ab, in diesem Sommer etwa Julian Alvarez, der in der vergangenen Saison noch 50 Pflichtspieleinsätze für das Team bestritt.