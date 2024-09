Wechsel-Hammer um Erling Haaland?

IMAGO/John Walton

Wechselt Erling Haaland von Manchester City zu Real Madrid?

Bis 2027 ist Erling Haaland noch an Manchester City gebunden. Um den ehemaligen BVB-Stürmer gibt es aber immer wieder Wechsel-Gerüchte. Der Norweger strebt für den kommenden Sommer angeblich einen Abschied vom Premier-League-Klub an. Das Ziel: Real Madrid.

Wie das Portal "Defensa Central" berichtet, plant Haaland für den Sommer 2025 einen Abflug von ManCity. Der Superstar sei bereit für ein "neues Abenteuer" und strebe einen Wechsel zu Real Madrid an.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die Chancen des spanischen Topklubs, Haaland unter Vertrag zu nehmen, noch nie so groß gewesen sind. Bei den Königlichen träume man bereits von einem Traumangriff mit Kylian Mbappé und Haaland.

Die Gerüchte um den Norweger und Real Madrid sind nicht neu. Schon länger wird berichtet, dass Haaland ManCity zeitnah verlassen könnte. Hintergrund sei das mögliche Aus von Pep Guardiola als Trainer der Cityzens im Sommer 2025. Demnach könnte auch der Norweger dann den englischen Meister verlassen.

Ermöglichen soll dies eine Ausstiegsklausel, die in dem bis 2027 datierten Vertrag enthalten sein soll. Laut "AS" liegt diese "viel näher" an 100 als 200 Millionen Euro. "El Nacional" hingegen berichtet von rund 175 Millionen Euro.

Im März hatte Haaland noch klargestellt, dass er sich nicht konkret mit einem Wechsel beschäftige.

"Wenn ich das jetzt sage, wird es wahrscheinlich eine riesige Schlagzeile morgen, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich bin glücklich. Sie können das schreiben, aber Sie müssen auch alles schreiben, was ich vorher gesagt habe. Ich bin glücklich", hatte der 24-Jährige betont.

Haaland auch beim FC Barcelona auf dem Zettel?

Neben Real Madrid wurde zuletzt auch der FC Barcelona als Abnehmer für Haaland gehandelt. Bei den Katalanen könnte er in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten.

Ob sich Barca einen derart kostspieligen Transfer leisten könnte, darf allerdings angezweifelt werden.