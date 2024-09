Medien: Tuchel für ManUnited-Boss nur zweite Wahl

IMAGO/Markus Fischer

Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel soll im Sommer schon mit ManUnited gesprochen haben

Bei Englands Rekordmeister Manchester United ist die Stimmung nach dem schlechten Saisonstart schon wieder angespannt. Schafft Trainer Erik ten Hag in den kommenden Wochen keine Wende, droht ihm wohl das Aus. An der Klubspitze träumt man in diesem Fall von einer Verpflichtung von Zinédine Zidane.

Drei Spiele, drei Punkte, Platz 14 und kaum Anzeichen für eine Wende: Manchester United hat den Start in die Saison 2024/25 in den Sand gesetzt und kämpft schon wieder gegen die immer lauter werdenden Stimmen der Kritiker.

Diese werden angeblich auch in der Chefetage gehört. Gerüchte über eine vorzeitige Ablösung von Trainer Erik ten Hag machen bereits die Runde. Der "Mirror" bringt für diesen Fall Zinédine Zidane ins Spiel. Der frühere Weltklasse-Spieler soll allen voran bei Mit-Besitzer Sir Jim Ratcliff auf Platz eins der Wunschliste stehen.

Zidane weiterhin auf dem Markt

Vorteil von "Zizou": Der ehemalige Real-Coach ist immer noch vereinslos, könnte United also auch problemlos während der Saison übernehmen. Seine finanziellen Forderungen dürften für ManUnited zudem nicht zu einer unüberwindlichen Hürde werden.

Der Haken: Angeblich lehnte der Franzose in der Vergangenheit bereits einen Wechsel zu den Red Devils ab. Der seit Jahren kriselnde Klub bietet ihm offenbar nicht die Voraussetzungen, die er sich vorstellt. Darüber hinaus gilt auch die Sprachbarriere als mögliches Hindernis.

Meldet sich United bei Ex-Bayern-Coach Tuchel

Dass Erik ten Hag in Manchester auf Bewährung arbeitet, ist derweil kein Geheimnis. Schon im Sommer hatten viele mit der Ablösung des Niederländers gerechnet. Auch in der Chefetage spielte man mit diesem Gedanken. Aus diesem Grund wurde auch erste Gespräche mit Thomas Tuchel geführt.

Der Ex-Coach des FC Bayern lehnte einen Wechsel ins Old Trafford dem Vernehmen nach jedoch ab. Als möglicher ten-Hag-Erbe wird Tuchel aber nach wie vor gehandelt. Dass er im Fall der Fälle einen Anruf von Ratcliff und Co. erhält ist übereinstimmenden Berichten zufolge sogar sehr wahrscheinlich.