Dämpfer für Ex-BVB-Star Marco Reus

Marco Reus droht LA Galaxy auszufallen

BVB-Ikone Marco Reus hat mit seinem neuen Klub Los Angeles Galaxy einen weiteren Sieg in der MLS eingefahren. Beim 4:2 gegen die Vancouver Whitecaps gab es für den 35-Jährigen persönlich aber einen Dämpfer.

In der 66. Minute musste Reus beim Stand von 2:1 für seine Farben ausgewechselt werden.

Der im Sommer nach LA gewechselte langjährige BVB-Profi hatte sich zuvor plötzlich auf den Rasen gesetzt und sich an den rechten hinteren Oberschenkel gefasst. Von einem Physiotherapeuten wurde er in die Kabine begleitet, für ihn kam Marco Delgado in die Partie.

Ob und wie lange Reus nun ausfällt, ist nicht bekannt. Eine genaue Diagnose hat der Klub aus Kalifornien noch nicht mitgeteilt.

Laut Trainer Greg Vanney handelte es sich bei Reus' Auswechslung aber eher um eine Vorsichtsmaßnahme. "Er sagte, er hat angefangen etwas zu spüren und wollte kein Risiko eingehen. Das ist das dritte Spiel in sieben Tagen", so der Galaxy-Coach.

Mit Blick auf Reus' bisherige Leistungen erklärte Vanney: "Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, er ist ein schlauer Spieler. Wenn wir sehr schnell spielen oder es hin und her geht, wie das in der MLS manchmal ist, dann ist es nicht unbedingt sein Spiel. Aber ich kann nicht genug dazu sagen, wie sehr er ein Teamspieler ist und jedem hilft."

Für Reus war es das fünfte Spiel in der neuen Wahlheimat und der dritte Einsatz von Beginn an. Bislang konnte die BVB-Ikone ein Tor und zwei Vorlagen beisteuern. In der Partie hatte gegen die Whitecaps hatte er bis zu seiner Auswechslung allerdings kaum auffällige Szenen.

BVB-Legende Marco Reus hat Zeit zur Genesung

Die Tore für Galaxy erzielten Gabriel Pec (32.), Joseph Paintsil (69.) und Riqui Puig (90.+3), Sebastian Berhalter (50.) unterlief zudem ein Eigentor. Für Vancouver trafen Brian White (63.) und Sam Adekubge (90.+7).

LA Galaxy ist weiterhin souveräner Tabellenführer der Western Conference in der MLS. Vier Spieltage vor dem Ende der regulären Ligaphase ist das Reus-Team bereits für die Playoffs qualifiziert.

Gut aus Sicht von Reus: Das nächste Spiel für Galaxy steht erst am 3. Oktober an, auswärts bei den Colorado Rapids. Somit hat der Ex-BVB-Star einige Tage Zeit, um seine Blessur auszukurieren.

Reus hatte den BVB im Sommer nach zwölf Jahren und 429 Pflichtspielen verlassen, nachdem sein Vertrag nicht mehr verlängert worden war.