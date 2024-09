Unsportliche Haaland-Aktion sorgt für Ärger

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Erling Haaland erzielte den Treffer zum 1:0

Das Remis zwischen Manchester City und dem FC Arsenal wurde von einer umstrittenen Aktion von Erling Haaland überschattet.

Während des Spiels sorgte eine unsportliche Aktion von Erling Haaland für Aufregung.

Nach dem Last-Minute-Ausgleich (90.+8) durch John Stones holte der norwegische Stürmer den Ball aus dem Tor und warf ihn Arsenal-Verteidiger Gabriel von hinten an den Kopf.

Konsequenzen hatte die unfaire Aktion für Haaland nicht. Nach dem Abpfiff blieb die Stimmung aber aufgeheizt. Noch auf dem Platz gab es Tumulte rund um den ehemaligen BVB-Spieler.

Im Netz wurde Haaland für sein Handeln scharf kritisiert.

"Peinlich, und er sollte eine Strafe bekommen", schrieb ein User bei X. Ein anderer bezeichnete die Aktion als "unglaublich respektlos". Auch dass der Schiedsrichter nicht eingegriffen hat, sorgt für Kritik: "Dass Haaland den Ball Gabriel an den Hinterkopf wirft, um das Tor zu feiern, ist offensichtlich für den Schiri und den VAR völlig in Ordnung."

Kein Sieger zwischen ManCity und Arsenal

In der turbulenten ersten Halbzeit war Manchester City früh durch Erling Haaland (9.) in Führung gegangen. Für den ehemaligen Dortmunder war es das 100. Tor im 105. Spiel für die Cityzens. Riccardo Calafiori (22. Minute) und Gabriel (45.+1) drehten die Partie kurz vor der Pause zugunsten Arsenals.

City mit Rückkehrer Ilkay Gündogan übernahm in Hälfte zwei die Spielkontrolle, fand aber trotz Überzahl lange kein Mittel gegen die defensivstarken Gunners. Erst in der Nachspielzeit erlöste Stone das Team von Trainer Pep Guardiola.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten hatten sich ManCity und Arsenal ein enges Rennen um die Meisterschaft geliefert, jeweils mit dem besseren Ausgang für die Sky Blues. In der Vorsaison fehlten der Mannschaft von Mikel Arteta am Ende nur zwei Punkte zum Titel.